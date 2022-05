Russell: Mercedes begrijpt vliegende start in Miami niet helemaal

De eerste vier races van 2022 slaagde Mercedes er niet in om een vuist te maken naar Ferrari en Red Bull Racing. De W13 kampte in extreme mate met porpoising, waardoor de rijhoogte omhoog moest en er dus ook snelheid verloren ging. De vrijdag van de Grand Prix van Miami gaf echter een heel ander beeld: vanaf de eerste training leek Mercedes het tempo veel beter te kunnen volgen. Het team introduceerde enkele nieuwe onderdelen om de porpoising te verminderen en dat leek relatief succesvol. Het leidde er in de tweede training toe dat George Russell de snelste tijd klokte, nadat hij in de eerste oefensessie de tweede tijd had laten noteren.

Toch springt de jonge Brit nu niet direct een gat in de lucht. “Ik denk eerlijk gezegd dat we niet helemaal begrijpen waarom we een vliegende start hebben gemaakt”, geeft Russell ruiterlijk toe na afloop van de vrijdagse trainingen. “We wisten al wel dat de omstandigheden dit weekend beter bij ons zouden passen, aangezien we veel problemen hebben gehad met het opwarmen van de banden. Dat was zelfs zo in Bahrein, waar het asfalt heel ruw was. Maar dit is de eerste race van het seizoen in echt hete omstandigheden, dus dat heeft zeker een rol gespeeld. De auto werkt goed, maar het is pas vrijdag, dus we moeten niet te vroeg juichen.”

Mercedes kon op de vrijdag in Miami met een lagere rijhoogte rijden dan eerder in het seizoen, al merkte Russell met meer brandstof in de auto wel dat de W13 nog altijd behoorlijk stuitert. “Ik denk dat we weten dat het er altijd zal zijn, maar misschien werkt het op een lagere rijhoogte dan voorheen. Maar zeker in de run met veel brandstof kon ik het voelen en leek het eigenlijk niet beter”, legt hij uit. “Maar als we dat kunnen doen met een lagere rijhoogte, dan gaan we daar de vruchten van plukken. In het algemeen geldt echter dat sommige races in je voordeel zijn, terwijl anderen nadelig voor je zijn. Ik denk dat Imola duidelijk geen sterk circuit voor ons was, maar van wat we tot nu toe hebben gezien blijkt dat de auto goed werkt in Miami.”