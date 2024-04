Mercedes-coureur Russell verwacht veel van China, wijst op kleine marges

Mercedes heeft een moeizame start van het nieuwe Formule 1-seizoen. Waar het met de compleet ontworpen W15 na een paar tegenvallende seizoenen, hoopte hoge ogen te gooien, is Mercedes juist achteruit gegaan. Was het in 2023 nog het tweede team achter Red Bull, dit jaar staat het vierde in het constructeurskampioenschap – slechts één punt voor Aston Martin.

Op papier ziet het er niet rooskleurig uit voor het team uit Brackley, maar George Russell laat het hoofd niet hangen. Hij denkt dat dat de tegenvallende resultaten worden veroorzaakt door minieme zaken en dat relatief kleine verbeteringen een en ander drastisch zou kunnen veranderen. "Ik denk dat kleine dingen een groot verschil maken voor het totale resultaat", zei hij in aanloop naar de Grand Prix van China. "Een tiende of twee extra in de kwalificatie en je staat vier posities hoger op de grid. Was dat gebeurd in Japan dan zouden we niet de gewaagde keuze hebben gemaakt om op de harde band te starten en de race zou dan heel anders zijn verlopen."

Dat de W15 het niet naar z’n zin had op circuits met hogesnelheidsbochten bleek in Jeddah, Australië en Suzuka. Russell verwacht dan ook dat dit weekend op het Shanghai International Circuit met zijn langzame en lange doordraaiers, een betere graadmeter voor het potentieel van de auto is. "De afgelopen raceweekenden hebben we aan de verkeerde kant gestaan, op circuits die volgens mij niet echt passen bij de karakteristieken van die auto. Dit [weekend] gaat een goede test zijn om te zien waar we staan, ook in vergelijking met McLaren", legde de Engelse coureur uit. "Zij lijken uitzonderlijk sterk in de hogesnelheidsbochten en wat zwakker in de lagesnelheidsbochten dus ik denk dat we nog veel meer potentieel kunnen laten zien. Ik denk niet dat we de auto en de set-up in de afgelopen races hebben geoptimaliseerd. Dus daar richten we ons nu op."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ook Lewis Hamilton optimistisch

Teamgenoot Lewis Hamilton zei dat Mercedes dit weekend geen upgrades zou meenemen naar Shanghai, maar wel een aantal belangrijke lessen op het gebied van set-up heeft opgestoken. "Er is niets veranderd aan onze auto, dus het wordt dit weekend dezelfde auto, maar die begrijpen we nu beter", zei de zevenvoudig wereldkampioen. "Als we naar het vorige weekend kijken, hebben we verbeteringen aangebracht. Hopelijk levert dat wat op."