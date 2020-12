Russell na Mercedes-oproep om twee uur 's nachts: "Voel geen druk"

Twee bijzondere statistieken tekenen de Formule 1-carrière van George Russell tot dusver. Om te beginnen is de Brit nog nooit verslagen door een teamgenoot in de kwalificatie en ten tweede heeft hij nog geen enkel WK-punt verzameld. Beide dingen kunnen dit weekend veranderen, maar wat verwacht Russell er zelf van? "Nou eigenlijk alleen dat ik mijn best doe, zoals altijd. Het wordt ongelooflijk moeilijk, want Valtteri heeft Lewis in de afgelopen jaren tot het uiterste gedreven. Ik heb dan ook geen verwachtingen of doelen, maar wil gewoon mijn best doen en het maximale eruit halen. Op vrijdag zoveel mogelijk leren en dan maar zien."

Aan winst op het Bahrain International Circuit durft de Formule 2-kampioen van 2018 nog niet te denken. "Nee, en er is geen enkele druk. Ik word hier op het allerlaatste moment neergezet en heb ook twee jaar niet in de simulator van Mercedes gezeten. Mijn zitje is zelfs drie jaar oud. Vanuit Mercedes en Toto is er dan ook geen enkele druk op mij", vervolgt hij tegenover onder meer Motorsport.com. Naast druk is het besef van deze kans er ook nog niet helemaal. "Nee, niet volledig. Het is ook allemaal zo snel gebeurd, de afgelopen 48 uur zijn zeer intens geweest."

Een bijzonder telefoontje in de badkamer

Die aanloop begon trouwens al meteen op een merkwaardige manier. "Ik werd dinsdag om twee uur 's nachts gebeld door Toto Wolff. Hij zei 'Lewis heeft corona, maakt het verder goed, maar we willen graag dat jij rijdt'. Ik zat alleen net in de badkamer, dus dat was een beetje ongemakkelijk. Toto hoorde dat ook", lacht Russell. Nadien is de hele molen op gang gekomen, al moest er eerst goedkeuring vanuit Williams komen. "Het betekent echt veel voor mij dat Mercedes voor mij kiest. Het proces was ook niet makkelijk voor hen, ze hebben echt moeite moeten doen om de deal rond te krijgen. Daar wil ik Williams trouwens ook voor bedanken."

De formatie uit Grove gaf uiteindelijk groen licht en riep zelf Jack Aitken op, al was het hele verhaal daarmee nog niet in kannen en kruiken. "Nee, ze moesten vanuit Mercedes onder meer nog een helm spuiten en ook binnen 24 uur een Mercedes race-overall laten maken en naar Bahrein laten vliegen" Contact met Hamilton heeft hij in alle hectiek nog niet gehad. "Ik heb nog niet zelf met Lewis gesproken. Ik heb hem alleen een berichtje gestuurd om hem het beste te wensen. Hij zit natuurlijk in isolatie, al denk ik dat ik aankomend weekend nog wel met hem spreek."

