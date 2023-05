Russell denkt dat Mercedes in Miami best-of-the-rest kan zijn

George Russell trapte het weekend in Miami af met de snelste tijd in de eerste training, waarna hij in de tweede oefensessie de vijftiende tijd op de klokken bracht. De coureur uit King’s Lynn heeft er echter alle vertrouwen in dat het team de situatie op de soft band nog kan verbeteren voor de kwalificatie.

“Er is geen reden waarom we niet voor Ferrari en Aston Martin zouden kunnen staan”, antwoordt Russell op de vraag wat zijn verwachtingen zijn voor de kwalificatie. “Dat is in elk geval het doel. We hebben in de eerste vier races gezien hoe dicht deze drie teams bij elkaar zitten. Als dit de situatie was geweest voor de overwinning en de pole-position, dan zou het nu ongelofelijk spannend zijn geweest. Maar goed, als we alles goed voor elkaar hebben, zouden we voor deze teams moeten kunnen zitten. We moeten hiervoor nog wel wat zaken verbeteren, maar we zagen in de eerste training en aan het begin van de tweede training dat de potentie er is.”

“De wagen veranderde een beetje na onze run op mediums in de tweede training”, legt Russell de minder fraaie klassering in de tweede oefensessie uit. “Ik voelde me sterk en was bezig aan een goede ronde die me in de top-vier had kunnen brengen. En daarna deden we de zachte banden eronder en werkte de wagen niet meer voor me. We begrijpen echter waarom dat zo was en gelukkig hebben we nog tijd om het te verbeteren.”

Volgens Russell kan een goede kwalificatie wel eens van doorslaggevend belang zijn voor het resultaat op zondag. “Doordat de baan opnieuw is geasfalteerd, is het nog een beetje gissen hoe de situatie op zondag zal zijn. Want het is hier nog steeds niet zoals op andere circuits”, aldus Russell. ”Miami is dus echt een geval apart, wat ergens wel cool is, maar ik denk dat het ons wel moeilijk kan maken in de race, aangezien je hier niet van de racelijn kan afwijken. We hebben tijdens de eerste trainingen kunnen zien dat als je met één wiel buiten de ideale lijn komt, er totaal geen grip meer is. Ik heb geen idee hoe dat komt, maar we zullen zien hoe het zaterdag gaat.”

