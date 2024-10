Russell: Mercedes legt met upgrade Austin basis voor 2025

Na drie overwinningen in vier Grands Prix voor de zomerstop is het na de break in augustus bergafwaarts gegaan bij het team van Mercedes. De afgelopen weken kreeg het Duitse F1-team de kans om te evalueren waar het na de zomer misging. “Ik denk dat de drie vrije weekenden goed waren, want daardoor konden we een stapje terug doen en de auto in zijn geheel herzien, ook met het oog op volgend jaar”, vertelt George Russell. “Er zijn zeker een paar aspecten die we voor volgend jaar willen veranderen. Normaal gesproken als je midden in het seizoen zit krijg je niet echt de kans om de fundamenten van de auto te analyseren. Dat is dus goed bevallen”, meent de Mercedes-coureur.

Als resultaat introduceert Mercedes dit weekend, net als concurrent Red Bull, een upgradepakket op het Circuit of The Americas. In België nam de Duitse formatie een verkeerde afslag in de ontwikkelingsstrijd, en in de Amerikaanse staat Texas probeert het team dit recht te zetten. “Praktisch gezien zetten we dus twee stappen vooruit. We hopen dus dat het een impact zal hebben en we ons weer in het gevecht kunnen mengen, op zijn minst tijdens de kwalificatie. En weer om het podium kunnen strijden.” De kans op een overwinning kan nog uit het hoofd gehaald worden, zo weet Russell. De Brit is zich ervan bewust dat McLaren - en met name Lando Norris – een klasse apart is.

Hamilton heeft een andere verklaring

Hoewel Mercedes sinds de zomerstop in een vormdip zit, heeft teamgenoot Lewis Hamilton een andere verklaring voor de tegenvallende resultaten. Hij wijst naar de timing van de upgrades ten opzichte van de concurrentie. “We hebben niet de juiste volgorde gehanteerd”, vertelt de zevenvoudig wereldkampioen. “De anderen brachten verbeteringen als wij dat niet deden. Wij brengen hier bijvoorbeeld een nieuw pakket, terwijl de concurrentie slechts wat kleine verbeteringen op de auto schroeft.”

Naast de timing vermoedt de coureur uit Stevenage dat de afstelling van de W15 een rol speelt in de recente ontwikkelingen. “We probeerden zo veel mogelijk uit de vloer te halen, die langzaamaan slechter en slechter wordt. Ik denk dat we weten waar het fout is gegaan, en hopelijk kunnen we dit weekend beginnen met een betere balans”, aldus Hamilton.