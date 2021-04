Russell verwacht sterker Mercedes in komende F1-races

De Brit denkt namelijk dat de Duitse fabrieksformatie op een vergelijkbare manier last heeft van de wind als Williams. De volgende wedstrijden zou dit probleem veel minder spelen, doordat men op een circuit als Imola bijvoorbeeld simpelweg veel minder te maken heeft met wind dan op het eiland van Bahrein.

Op de vraag of het team van Williams na het testen iets heeft kunnen doen aan de windgevoeligheid van de auto, zei Russell tegenover onder andere Motorsport.com: “Er zat natuurlijk maar een dag of tien tussen de test en de eerste race en om zoiets substantieels als dit aan te pakken moet je dingen helemaal opnieuw gaan ontwerpen. Dat is dus niet gebeurd. We hadden het ermee te doen, maar dat geldt ook voor veel andere teams.”

“De tijd zal het leren, maar ik geloof dat Mercedes mogelijk met hetzelfde probleem zit. Zij worstelden het afgelopen weekend waarschijnlijk meer dan we ze tijdens de races in de nabije toekomst zullen zien worstelen”, stelt Russell. “En de helft van Red Bull en teams als Alfa Romeo waren afgelopen weekend relatief gezien competitiever ten opzichte van de rest van het veld. We zullen zien hoe het in de komende races zal zijn.” Volgens Russell moet de impact van de wind niet worden onderschat. “Het waaide zondag enorm en het circuit ligt heel open en bloot. Als je dan met 300 kilometer per uur aan het rijden bent, dan maakt een wind van 50 kilometer per uur, met windstoten van 60 tot 70 kilometer per uur, wel een verschil.”

“Bij de volgende race in Imola zal het heel anders zijn dan in Bahrein”, vervolgt Russell, die vorig jaar tiende lag in de Grand Prix van Emilia-Romagna toen hij achter de safety car uit de race crashte. “In Bahrein heb je te maken met veel langzame bochten en veel wind, in Imola heb je veel snelle bochten en ligt de baan veel meer beschut doordat er bomen en gebouwen omheen staan. In dat opzicht gaan we van het ene uiterste naar het andere uiterste. Ik wil daarmee niet gelijk zeggen dat Imola ons beste circuit zal zijn, maar hij zit waarschijnlijk wel bij de bovenste helft.”

Russell finishte zondag als veertiende in de seizoensopener, voor Aston Martin-rijder Sebastian Vettel en Haas-debutant Mick Schumacher. Volgens het Mercedes-talent was dat het maximaal haalbare voor Williams. “Het was een goed uitgevoerde race, als ik eerlijk ben. Misschien dat we tijdens de middelste stint een ronde te lang zijn doorgegaan. Ik raakte daardoor met Kimi Raikkonen in gevecht die met nieuwere banden onderweg was en dat kostte me helaas een seconde of drie, wat jammer was. Maar dat zou verder niets hebben veranderd aan de uitkomst van de race. Gezien de snelheid van onze auto en de omstandigheden was het best een goed weekend en was dit het resultaat waarschijnlijk het maximale wat we mochten verwachten. Vingers gekruist dat het vanaf nu alleen maar beter gaat.”

VIDEO: Mercedes kijkt terug op de GP van Bahrein