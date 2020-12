Russell heeft al veranderingen voorgesteld na invalbeurt Mercedes

Russell is door Mercedes voor drie seizoenen gestald bij het gevallen topteam, dat het vanaf 2020 zonder de familie Williams moet stellen. Na zijn invalbeurt in de Sakhir GP liet Russell weten Wolff 'graag hoofdpijn te willen bezorgen voor 2021' maar uiteindelijk rijdt het talent nog gewoon een jaar voor achterhoedeklant Williams. Het materiaal is daar vanzelfsprekend niet om over naar huis te schrijven, al probeert Russell zijn opgedane kennis wel te gebruiken.

Dave Robson, de zogenoemde head of vehicle performance, laat weten dat Russell na zijn Mercedes-invalbeurt al enkele suggesties heeft ingediend. "Hij heeft zeker enkele zaken genoemd ja. Zo heeft hij met de Mercedes een hele goede start gemaakt in Sakhir GP. Wij hebben dit jaar ook enkele goede starts gehad, maar misten de consistentie over een heel seizoen. Daar heeft hij bepaalde dingen over doorgegeven, vooral over de ergonomie van de koppeling. Daar kunnen we deze winter naar kijken."

Robson is blij met de input van zijn coureur, al zal hij Russell niet op alle aspecten zijn zin kunnen geven - waarschijnlijk ook niet met de koppeling. Al is het maar omdat de bomen niet tot in de hemel groeien in Grove - in financieel opzicht - en de FW43 nogal afwijkt van de W11. "De aandrijfsystemen zijn ook net niet helemaal identiek, maar goed er blijven nog altijd dingen over om wel van te leren. Dat gaat ook over wat ze voor de start met de banden doen en wat ze daardoor verwachten qua grip en dus qua afstelling van de koppeling."

Wat voor de koppeling geldt, is ook van toepassing op het gehele wensenlijstje van Russell: niet alle verzoekjes zijn even reëel, al is Williams wel blij met zijn opgedane kennis. "De fundamentele snelheid van beide auto's is al zo verschillend. Daardoor kunnen we onze auto niet zomaar maken zoals hij [Russell] graag zou willen. Maar als we deze winter echt goed met elkaar gaan zitten, dan zitten er absoluut dingen die bij we voorrang kunnen geven en wel degelijk in de praktijk kunnen brengen", zo sluit Robson af. Russell heeft zelf al aangegeven dat hij in Abu Dhabi best even moest wennen, toen Lewis Hamilton terugkeerde en hijzelf weer in een inferieure auto moest stapen.

