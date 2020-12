Russell bespreekt wat hij van Mercedes-invalbeurt heeft geleerd

Russell mocht door een positieve coronatest van Lewis Hamilton instappen bij het topteam van Mercedes. Het Britse toptalent leek in de Sakhir Grand Prix meteen op weg naar winst totdat een mislukte pitstop en lekke band roet in het eten gooiden. Dave Robson liet nadien weten dat Russell al enkele technische veranderingen had doorgegeven aan het team van Williams. Daarnaast heeft de opgedane kennis Russell naar eigen zeggen beter gemaakt als coureur.

"Ik denk dat ik vooral heb geleerd dat je jezelf als coureur moet kunnen aanpassen", stelt Russell tegenover onder meer Motorsport.com. Daarmee doelt de Formule 2-kampioen van 2018 vooral op het aanpassen van zijn rijstijl. "De rijstijl die ik in de Williams hanteer, heeft mij in de Mercedes bijvoorbeeld iets gekost." Russell moest zich in de beperkte trainingstijd dus instellen op de W11, terwijl in Abu Dhabi de omgekeerde weg moest worden bewandeld. Hij gaf tijdens de mediadag nog acte de présence in Mercedes-kledij, maar moest nadien weer wijken voor de teruggekeerde Hamilton.

"Toen ik terugkeerde bij Williams probeerde ik juist enkele dingen te gebruiken die ik in Bahrein bij Mercedes had geleerd. Maar die aspecten van de rijstijl werkten in de Williams helemaal niet. Dat sterkte mij alleen maar in de gedachte dat je 'open minded' moet zijn en je als coureur snel moet kunnen aanpassen aan wat de auto je biedt", aldus de man die in 2020 zijn eerste drie WK-punten wist te scoren. "Als iemand op een bepaalde manier in de Mercedes rijdt, dan wil dat niet zeggen dat exact hetzelfde ook in een Williams werkt. En vice versa. Je moet flexibel zijn als coureur, dat heb ik echt geleerd van mijn invalbeurt."

Voorlopig blijft het bij deze ene invalbeurt. Russell gaf in alle emotie aan Toto Wolff 'hoofdpijn te willen bezorgen' voor 2021, maar moest daar later op terugkomen. Het contract van Valtteri Bottas wordt immers gerespecteerd, terwijl Russell zelf zijn laatste seizoen van een driejarige uitleenperiode aan Williams ingaat. Maar wat moet de jongeling dan doen om in 2022 wel bij Mercedes te mogen instappen? "Ik denk dat ik gewoon de huidige vorm moet voortzetten en ook de positiviteit moet behouden, zowel intern als ook extern. Het draait erom niet gefrustreerd te raken over de slechte prestaties hier en om Williams vooruit te helpen. Verder denk ik dat Mercedes wel in mij gelooft. Ze hebben mij dit jaar de kans gegeven en hebben mij sowieso altijd gesteund. Het is vooral zaak om door te gaan zoals ik nu doe en om volgend jaar niet ineens iets anders te doen."

VIDEO: Tom Coronel blikt uitgebreid terug op het Formule 1-seizoen 2020