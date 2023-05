Russell: Mercedes trekt in Monaco nog geen conclusies over update

Aanvankelijk hield Mercedes voor 2023 vast aan het unieke zeropod-concept dat in 2022 niet de gehoopte resultaten opleverde. Maar inmiddels is het team overstag. Na een tegenvallende seizoensstart wilde de Duitse fabrikant bij de Grand Prix van Emilia-Romagna een omvangrijke upgrade introduceren voor de W14, maar vanwege noodweer en de daaropvolgende overstromingen werd dat raceweekend afgelast. Dit weekend beleeft het nieuwe pakket van Mercedes alsnog zijn vuurdoop tijdens de Grand Prix van Monaco. Op papier is het stratencircuit in het prinsdom geen ideale locatie om een upgrade te introduceren, maar de renstal heeft besloten dat het de nieuwe onderdelen toch wil uitproberen.

Het maakt dat het lastig wordt voor Mercedes om een duidelijk beeld te krijgen van hoe de nieuwe onderdelen presteren, maar daar is het team zich van bewust. "We weten dat dit een uniek circuit is. Daarom gaan we dit weekend nog niet echt iets aflezen uit de prestaties die de updates laten zien", zegt George Russell dan ook. "Er zijn altijd teams die op een circuit als Monaco beter presteren dan verwacht, maar er zijn ook teams die slechter presteren dan voorzien. Maar uiteindelijk is het niet zo dat we een auto ontwerpen die in Monaco op zijn best is. Sommige teams zijn hier in de laatste tien jaar altijd sterk geweest, Ferrari bijvoorbeeld. We moeten dit weekend dus doorkomen en er dieper induiken zodra we in Barcelona zijn. Daarna kunnen we verder."

Introductie in Monaco gewaagd, maar inzetten was altijd de bedoeling

Zodoende staan Russell en teamgenoot Lewis Hamilton dit weekend aan de start met een bolide die mogelijk iets andere karakteristieken heeft dan vóór de upgrades. Dat kan een nadeel zijn, maar de coureur uit King's Lynn stelt dat het potentiële prestatievoordeel zwaarder weegt. "Ik vertrouw op het team en ik denk niet dat deze upgrade iets heeft dat ons uit balans gaat brengen", vertelt Russell. "Zoals gezegd behandelen we dit weekend als een uitzondering, in Barcelona zullen we dan opnieuw evalueren. Ik kan me echter niet voorstellen dat er iets is dat ons dwars gaat zitten. Eerlijk gezegd ben ik blij dat we verder gaan met deze update, want je wil altijd zoveel mogelijk performance op de auto hebben. Het zou voor iedereen ook een demoraliserend weekend zijn geweest als we wisten dat we performance in de fabriek hadden achtergelaten."

De upgrades gaven Russell een goed gevoel in de simulator, maar het blijft altijd afwachten hoe dat zich vertaalt naar het circuit. De enkelvoudig Grand Prix-winnaar weet echter ook dat er in Monaco maar weinig te leren valt over de nieuwe onderdelen. "Je leert denk ik hoe dan ook vrij weinig van een raceweekend als dit. Alles wat we dit weekend opmerken, nemen we dan ook met een korreltje zout. In Barcelona beginnen we met een schone lei", aldus Russell, die niet vindt dat Mercedes een risico neemt met het introduceren van het nieuwe pakket in Monaco. "We wilden gewoon beginnen met de ontwikkeling. Natuurlijk was de upgrade ook bedoeld voor Imola vorige week. Misschien is het wat gewaagd, maar het was altijd al de bedoeling om dit pakket in Monaco te gebruiken."