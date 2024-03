Russell: Mercedes F1 heeft naar wensen Hamilton geluisterd met W15

Na twee moeizame seizoenen onder het huidige technische reglement heeft Mercedes voor de Formule 1-bolide van 2024 forse veranderingen doorgevoerd. Met de W15 is eindelijk afscheid genomen van het concept met onder meer de zeropods, een concept waarmee zowel George Russell als Lewis Hamilton een gebrek aan consistentie ervoer. Zo is de zitpositie in de W15 verder naar achteren geplaatst, iets wat een nadrukkelijke wens van Hamilton was. Vorig jaar voelde de zevenvoudig wereldkampioen zich niet gehoord door Mercedes in de ontwikkeling van de bolide, maar Russell benadrukt dat de Duitse fabrikant dit jaar wel naar hem geluisterd heeft.

"Lewis en ik hebben enorm veel werk verzet om te helpen het team de richting in te sturen die we willen inslaan", vertelt Russell. "Lewis heeft veel ervaring en de auto is ontworpen rond zijn wensen. De zitpositie is verder naar achteren dan vorig jaar, we hebben Red Bull-achtige sidepods en een ietwat veranderde stuurinrichting." De eenmalig Grand Prix-winnaar, die vrijdag achter Hamilton de tweede tijd noteerde in de tweede vrije training in Bahrein, schaart zich achter deze veranderingen. Op de vraag of de door zijn teamgenoot aangedragen wijzigingen ook goed bij hem passen, stelt Russell: "Ik ben blij met de veranderingen die zijn doorgevoerd in deze auto en als coureur moet je je gewoon aanpassen aan wat je krijgt."

"We zitten dit seizoen verder naar achteren. Ik vind het een kleine verandering die het niet beter, maar ook niet slechter maakt", vervolgt Russell. "Lewis en ik merkten altijd vrijwel dezelfde dingen op, maar wel op een net iets andere manier. Hij had het vaak over de zitpositie, terwijl ik vaak sprak over een instabiele achterkant. Uiteindelijk denken we dat we dat probleem hebben opgelost met de diverse veranderingen die we hebben doorgevoerd. Er is nooit slechts één magische ingreep."

Hamilton ondanks naderende overstap gemotiveerd

Russell weet dat hij in 2025 een nieuwe teamgenoot krijgt bij Mercedes, doordat Hamilton naar Ferrari vertrekt. Ondanks die aanstaande overstap lijkt de zevenvoudig wereldkampioen gemotiveerder dan ooit om Mercedes dit jaar naar de top te helpen. "We werken allebei keihard in de simulator. Lewis is daar vaker dan ooit", aldus Russell. "Lewis is nog steeds gemotiveerd en we werken heel goed samen als team. We waren afgelopen weekend in de fabriek, zaten zaterdag allebei in de simulator en waren maandag allebei bij een grote meeting met alle ontwerpers en engineers. Het lijkt alsof er niets veranderd is, dus we blijven pushen."