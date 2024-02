Russell: Mercedes F1-coureurs kunnen bochten aanvallen met W15

Mercedes kende twee moeizame seizoenen onder de grondeffect-reglementen, die in 2022 in werking traden. De W13 en W14 kampten met enkele flinke problemen, waardoor de strijd om de wereldtitels ver buiten bereik bleef. Woensdag kon George Russell de hele dag kennismaken met de nieuwe W15 en dat leverde een positief gevoel op. De coureur uit King's Lynn kwam niet verder dan de elfde tijd, maar de focus lag in het dagprogramma ook niet op het rijden van razendsnelle tijden. Wel merkte Russell op dat hij meer vertrouwen had in de achterkant van de bolide dan in de afgelopen twee jaar het geval was.

"Vorig jaar was het heel uitdagend om de auto te besturen. Lewis [Hamilton] en ik hadden er geen vertrouwen in, het voelde alsof de auto ons iedere bocht wilde bijten. Nu kunnen we de gemiddelde en snelle bochten aanvallen zonder dat de achterkant uitbreekt", vertelde Russell tijdens de persconferentie op donderdag. "Het lijkt alsof we qua consistentie in de auto een heel goede stap hebben gezet. We kunnen veel beter op de auto leunen dan in het verleden. Daar lag de focus gedurende vorig jaar op. We hadden veel zwakke plekken met de W14 en het team heeft het geweldig gedaan door dat te herstellen. Op mechanisch vlak hebben we nu een auto waar de aero-jongens gewoon downforce aan kunnen toevoegen. Voorheen waren er onderliggende problemen met de auto en het duurde even voordat we dat begrepen."

Met de positieve noten wilde Russell niet zeggen dat Mercedes helemaal geen verbeterpunten heeft. "Meer downforce", antwoordde hij op de vraag wat het team momenteel nog mist. "Als de auto goed aanvoelt maar nog niet de snelheid heeft, dan moet je op de juiste plekken downforce vinden. Onder deze reglementen is er voor alle teams een sweet spot. Je wil de auto zo laag mogelijk hebben, maar je kunt niet te laag gaan voor het geval je de grond raakt of bouncing veroorzaakt. Dat speelt voor sommige teams nog op de achtergrond. Er is weinig voor nodig om de sweet spot en daarmee veel snelheid te vinden. Hopelijk heeft Red Bull dat al gedaan en kunnen we het gat dichten, maar daar is veel hard werk voor nodig."

Russell keert vrijdag terug in de Mercedes W15 op de slotdag van de F1-wintertest in Bahrein. Hij neemt dan de middagsessie voor zijn rekening, 's ochtends maakt Lewis Hamilton weer kilometers.

