Russell zet Mercedes bovenaan in Zandvoort, Max Verstappen vijfde in F1-training

Tijdens de eerste training aan de Nederlandse kust kregen teams nog met zeer verraderlijke weersomstandigheden te maken. De sessie begon voor de meeste coureurs op full wets, waarna de intermediates en zelfs slicks voor de dag kwamen. Voor de tweede training konden teams meteen met droogweerbanden beginnen, aangezien de zon inmiddels was gaan schijnen: vier seizoenen in één dag in Zandvoort. Een factor die nog wel overeind bleef, was de harde wind. Het was weliswaar minder heftig dan aan het begin van de dag, al bleek het voor coureurs nog altijd iets om rekening mee te houden. Zo schoot George Russell met wind in de rug rechtdoor in de Tarzanbocht en zou Sergio Pérez niet veel later hetzelfde doen.

Hamilton begint voortvarend, Hülkenberg crasht in Tarzanbocht

Van de mannen die wel binnen de lijntjes kleurden, bracht Max Verstappen een eerste richttijd op de klokken. De drievoudig wereldkampioen kwam op mediums tot 1.12.131, twee tienden sneller dan Russell en Fernando Alonso. Lando Norris sloot in de McLaren voorzien van updates - onder meer een nieuwe voor- en achterwielophanging en aangepaste vloerranden - aan als vierde voor Lance Stroll. Dat het nog niet het maximale was op de band met gele wangen, zou Lewis Hamilton laten zien. De afzwaaiend Mercedes-coureur dook drie tienden onder de tijd van Verstappen en nam daarmee het commando over.

Hamilton werkte zijn ronde net op tijd af, aangezien er niet veel later een Haas in de bandenstapels te vinden was. Nico Hülkenberg bleek de pineut te zijn, waarbij de achterkant van zijn VF-24 ineens uitbrak bij het aanremmen voor de Tarzanbocht. "Ik heb geen idee wat daar gebeurde met de achterkant", zat de Duitser zelf ook vol vraagtekens. Het leverde wel onverbiddelijk het einde van zijn trainingsdag op, al gold hetzelfde voor Carlos Sainz door een versnellingsbakprobleem. De crash van Hülkenberg leverde eveneens een rode vlag op, al bleek de onderbreking door snel handelen van de marshals van korte duur.

Russell zet Mercedes bovenaan, Pérez op achterstand

Toen het licht aan het einde van de pitstraat weer op groen sprong, was Verstappen er als de kippen bij om naar buiten te rijden. Red Bull stuurde hem op softs de baan op, waardoor de thuisrijder zou tekenen voor de eerste kwalificatiesimulatie van het weekend. Voor de oranjetribunes kwam hij tot 1.10.986, al zag Verstappen Norris daar meteen 25 duizendsten onder duiken. Pérez kwam er met een achterstand van ruim zes tienden op Verstappen niet aan te pas, al was de koek vooraan nog lang niet op. De baanomstandigheden werden beter en beter en daar maakten Oscar Piastri en George Russell optimaal gebruik van. De Australiër die in Hongarije zegevierde met een gebroken rib wist de korte omloop te ronden in 1.10.763, maar Russell posteerde Mercedes weer bovenaan door nog 0.061 seconde sneller te gaan.

Nadien bleek het traditiegetrouw tijd voor de long runs, waardoor de pikorde vooraan niet meer veranderde. Russell is na de vrijdagse trainingen dus bovenaan te vinden, al is het gat met Piastri en Hamilton marginaal. Norris en Verstappen geven op de plekken vier en vijf iets meer toe, al moet daarbij benoemd dat zij hun snelste ronde eerder noteerden en dat de baanontwikkeling in Zandvoort een groot effect heeft. Alonso staat na de eerste actiedag keurig zesde, voor de eveneens imponerende Yuki Tsunoda en Kevin Magnussen. Charles Leclerc en Alexander Albon completeren de top-tien, voor Pérez. Voor de Mexicaan belooft Zandvoort een uitdaging te worden, aangezien de kwalificatie er van groot belang is en de verschillen in het compacte veld klein zijn.

Het Formule 1-weekend in Zandvoort wordt zaterdag om 11.30 uur vervolgd met de derde vrije training.

Uitslag: Tweede training Formule 1 Dutch Grand Prix