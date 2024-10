Russell bovenaan, Max Verstappen P4 in training met stevige crash Albon

Een week na het intense sprintweekend in Austin mogen de Formule 1-coureurs alweer aan de bak in Mexico. Ditmaal geen sprintformat, maar wel een uitdaging op meer dan 2200 meter boven zeeniveau. Teams rijden vanwege de ijlere lucht met extra koelopeningen en bovendien staat de verminderde luchtweerstand op het Autódromo Hermanos Rodríguez hen in staat om met maximale downforce te rijden, terwijl er nog altijd Monza-topsnelheden worden gehaald. Tijdens de eerste vrije training gold dat nog niet voor vele, vaste coureurs. Het bleek een rookiefeest met Andrea Kimi Antonelli in de auto van Lewis Hamilton, Felipe Drugovich in de bolide van Fernando Alonso en Robert Shwartzman in actie namens Sauber. Lando Norris en Charles Leclerc keken eveneens toe en werden vervangen door respectievelijk Pato O'Ward (die zo voor eigen publiek kon rijden) en Oliver Bearman.

Twee rode vlaggen in openingsfase, werk aan vloer van Verstappen

Het mocht geen verrassing heten dat de rookies hun rijtijd optimaal wilden benutten en zich al voor het begin van de oefensessie aan het eind van de pitstraat meldden. Desondanks zorgde Max Verstappen 'gewoon' voor een eerste richttijd door op de hardste compound van dit weekend 1.20.970 te klokken. Na amper vijf minuten zou de baanactie echter al voor een eerste keer worden onderbroken middels een rode vlag. Het bleek om een brokstuk op het lange rechte stuk te gaan, waar Antonelli met zijn Mercedes W15 vol overheen was gevlogen. De Italiaan had na de Monza-crash enige druk op zijn schouders om Hamiltons auto ditmaal heel te houden, des te meer doordat die auto het enige exemplaar met de updates en dus met de nieuwe vloer is. George Russell rijdt met een oudere specificatie, aangezien Hamilton mocht kiezen en ondanks zijn klachten toch liever met de nieuwe vloer wil rijden.

Verstappen raakte eveneens een brokstuk en dus moest Red Bull met man en macht aan het werk om zijn vloer - sinds Austin ook een nieuwe - te inspecteren en waar nodig te repareren. De baanactie werd zodoende hervat zonder de drievoudig wereldkampioen, die Russell direct twee tienden onder zijn eigen tijd zag duiken. Carlos Sainz sloot op een tiende van een seconde aan, al illustreerde de derde stek van Kevin Magnussen al dat het slechts om de inleidende beschietingen ging op een circuit dat weinig grip bood. Alexander Albon onderstreepte dat eveneens door met de speciale livery op de Williams even de toptijd te pakken, waarna het aan Sainz en Russell was om de orde te herstellen. Verstappen kon zich in deze fase van de sessie ook weer met de debatten bemoeien na het oplappen van zijn vloer.

Het feest duurde echter opnieuw niet lang. Voor de tweede keer binnen het half uur moesten de marshals in Mexico-Stad met rode vlaggen zwaaien, ditmaal met dank aan Albon en Bearman. De Williams-coureur kende een groot moment van overstuur richting bocht tien, raakte de Ferrari van Bearman en vloog vervolgens hardhandig de baanafzetting in. "Ik ben oké", klonk het via de boordradio alvorens Albon op eigen kracht uitstapte. De Thai duidde Bearman aan als een 'idioot' aangezien het Ferrari-talent hem naar zijn mening in de weg had gereden in het snelle gedeelte van de baan. Bearman was zich van geen kwaad bewust en liet alleen maar weten: "Hij heeft mij geraakt, hij reed me aan." Beide heren mogen na afloop hun verhaal doen bij de stewards, net als Shwartzman die onder gele vlaggen zou hebben ingehaald bij bocht 11.

Bekijk: GP Mexico: Crash Albon en Bearman verzoorzaakt tweede rode vlag VT1

Russell zet Mercedes bovenaan, Verstappen klaagt over motor

Met nog 24 minuten op de klok mochten de coureurs weer naar buiten en kwamen de softs tevoorschijn voor de eerste kwalificatiesimulaties. In het prachtige Foro Sol vochten Sainz en Verstappen om een positie tijdens hun out-laps, waarbij de Nederlander uiteindelijk eieren voor zijn geld moest kiezen. De Spaanse Ferrari-coureur kon als eerste aanzetten en liet de klok stoppen op 1.18.573. Verstappen zou zich er met een achterstand van 0.266 seconde op stukbijten, maar Russell onderstreepte dat er nog meer in het vat moet zitten. Met de oude specificatie van Mercedes dook de Brit meer dan een halve seconde onder de rondetijd van Sainz door, waarmee hij als eerste man een echt visitekaartje heeft afgegeven.

De top-drie bood nadien nog ruimte voor een verrassing in de vorm van Yuki Tsunoda, ook al doordat Oscar Piastri bijna een seconde toe moest geven en allesbehalve tevreden was. Gevraagd of hij long runs wilde afwerken of nog een extra run op softs wilde doen, luidde het antwoord: "Ik heb geen idee, het voelt nog steeds vrij slecht aan." Het opende de deur voor Tsunoda, die zich pardoes voor Verstappen nestelde en zo de top-drie zou completeren achter Russell en Sainz. Aan het eind van de rit bleken de verschillen ongewoon groot voor een eerste training. Sainz wist zijn achterstand op Russell weliswaar te verkleinen tot 0.317 seconde, maar Verstappen gaf op P4 meer dan acht tienden toe, Piastri zat op 0.950 seconde van de kop en Pérez op meer dan een tel. "Er is iets mis met de motor, man, ik heb geen vermogen meer", beklaagde Verstappen zich in de slotfase ook nog over zijn Honda-krachtbron. De Limburger reed vervolgens naar binnen en beëindigde de sessie zo vijf minuten voor het verstrijken van de tijd. Red Bull is momenteel op zoek naar het euvel.

Het raceweekend in Mexico wordt om middernacht Nederlandse tijd vervolgd met de tweede vrije training, die dankzij een test van de 2025-banden negentig minuten zal duren.

Uitslag: Eerste training F1 Grand Prix van Mexico-Stad