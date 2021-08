Russell voor Mercedes in actie tijdens bandentest Hongarije

Na afgelopen zondag in de Grand Prix van Hongarije zijn eerste punten voor Williams te hebben gescoord, neemt George Russell dinsdag weer plaats achter het stuur van een Formule 1-auto. Dit keer gaat het echter om een Mercedes. De Brit is namelijk door de kampioensformatie gevraagd om de bandentest op de Hungaroring voor zijn rekening te nemen. Pirelli werkt op de baan bij Boedapest verder aan de banden voor de 18 inch velgen die volgend jaar in de koningsklasse worden geïntroduceerd.

De testdag van Russell zal door velen worden gezien als weer een nieuwe aanwijzing dat de 23-jarige coureur uit King’s Lynn na dit jaar wel eens de teamgenoot van Lewis Hamilton zou kunnen zijn bij Mercedes. Het is echter niet de eerste keer dat Russell testwerk verricht voor Mercedes. Zo testte hij in 2019 voor Mercedes in Bahrein en Abu Dhabi, en maakte hij in 2017 in Hongarije zijn Formule 1-testdebuut met een Mercedes W08.

Naast Mercedes komen ook Ferrari en McLaren dinsdag in actie tijdens de bandentest in Hongarije. Dat laatste team werkt twee testdagen af op de Hungaroring. Dinsdag komt Lando Norris het circuit op, woensdag zit Daniel Ricciardo achter het stuur.