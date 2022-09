Russell: "Mercedes beschikt in 2023 over completere F1-auto"

Mercedes worstelt al sinds de start van het huidige Formule 1-seizoen met de W13. Aan het begin van 2022 werd de auto geteisterd door porpoising en blonk de wagen met name uit op circuits waar veel downforce benodigd was. George Russell meldt dat Mercedes met de W14 van 2023 voor een specifieke filosofie heeft gekozen, dit in combinatie met duidelijke doelen. "Ik ben ervan overtuigd dat de richting die we moeten inslaan de juiste is", zegt de Brit. "We hebben een bepaalde filosofie die we gaan proberen te volgen in onze ontwikkeling. Ik vertrouw erop dat het de juiste is. Dit betekent alleen niet dat we onze gestelde doelen gaan bereiken. We hebben nu een doel en dat alleen al is heel positief. Nu is het de vraag of we dat doel bereiken. We weten niet in hoeverre andere rivalen in de winter verbeteren, maar ik vertrouw erop dat we in 2023 met een completere auto aan de start staan."

Russell baseert zijn vertrouwen op de data die hij heeft gezien. Daarnaast laat hij ook weten dat het team op Spa, Zandvoort en Monza echt inzicht kreeg in de problemen van de W13. "Het is allemaal puur data. We hebben onze sterke en minder sterke wedstrijden geanalyseerd. Daar hebben we nu aardig vat op gekregen. We begrijpen waarom we op bepaalde banen competitiever waren dan op andere. Dat hebben we in de loop van die races geleerd. De triple header na de zomerstop was voor ons veelzeggend. Onze prestaties wisselden flink door de lage en hoge downforce circuits."

Mercedes is nooit tevreden

Op de vraag van Motorsport.com om wat meer te vertellen over de filosofie die Mercedes nastreeft, zegt Russell. "Ik wil niet te veel in detail treden. Het is iets waar we hard aan hebben gewerkt om te begrijpen. Het geeft ons hopelijk een voordeel volgend jaar. Ik wil niets delen wat onze concurrenten kan helpen", vervolgt de Mercedes-coureur. "Uiteindelijk is elke wagen anders. Ik heb dit jaar al een paar keer gezegd dat ik het gevoel heb dat we de auto eindelijk beter begrijpen, dat we op het juiste spoor zitten, maar dat we een aantal onverwachte tegenslagen hebben gehad. We hebben nu alle scenario's meegemaakt, dus ik kan me niet voorstellen dat we nog een keer worden verrast. We hebben porpoising gehad, rijproblemen en een auto die grond raakte en de vloer beschadigde. Het waren zoveel verschillende dingen. We denken nu dat we eindelijk in de juiste richting zijn gegaan. Hopelijk komen de rondetijden snel."

Volgens Russell is de kracht van Mercedes dat ze nooit tevreden zijn, ook niet in de tijd dat het F1 domineerde. "Dat is nooit een enorme factor geweest in het succes van de renstal", vervolgt hij. "Ik vond het huidige concept zonder sidepods behoorlijk inspirerend om te zien. Het heeft achteraf alleen niet per se gewerkt. Het geeft mij wel vertrouwen voor de toekomst: de moed hebben om dergelijke beslissingen te nemen. Soms werken ze tegen je en soms niet. Als je snel tevreden bent en voor de gemakkelijkste weg kiest, dan win je nooit. Wij verleggen grenzen."