De jonge Brit viel tijdens de tweede race op het Bahrain International Circuit in voor wereldkampioen Lewis Hamilton, die vanwege een coronabesmetting de race moest laten schieten. Ondanks de getemperde verwachtingen maakte Russell vanaf het eerste moment indruk. In de race leek hij vanaf de tweede startplek op weg naar een sensationele overwinning, totdat hij door een pitstopblunder terugviel tot de vijfde stek. Met onder meer een snaarstrakke inhaalactie op vaste Mercedes-coureur Valtteri Bottas ging hij op jacht naar leider Sergio Perez, totdat een lekke band opnieuw roet in het eten gooide.

Door zijn optreden is iedereen ervan overtuigd: George Russell moet zo snel mogelijk een topzitje krijgen. De Brit staat in 2021 nog onder contract bij Williams maar lijkt in 2022 de overstap naar Mercedes te kunnen maken. Zelf lijkt hij zich niet erg druk te maken: “De beste manier is om de resultaten op de baan voor je te laten spreken. In deze industrie draait alles om prestaties. Ik hoop dat dit weekend hun meningen over mij heeft bekrachtigd. Mercedes steunt me al sinds eind 2016. Ze hebben mijn gehele loopbaan nauwgezet gevolgd. Dit is hopelijk gewoon een volgende trede op de ladder.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf op donderdag al aan dat het weekend niet gezien moet worden als shoot-out tussen Russell en Bottas voor 2022. De 22-jarige hoopt wel dat hij met zijn optreden wat teweeg heeft gebracht: “Vanuit Toto’s perspectief: hopelijk heb ik hem wat kopzorgen opgeleverd. Niet alleen voor 2022, misschien eerder.”

Wolff sluit Mercedes-zitje Russell in 2021 uit

De line-up van het kampioensteam voor komend jaar staat zo goed als vast. Valtteri Bottas heeft een nieuw eenjarig contract getekend, de verwachting is dat Lewis Hamilton de komende weken een meerjarige deal sluit. Een toekomstige combinatie van Hamilton en Russell valt volgens de Oostenrijker niet uit te sluiten: “Hij rijdt voor Williams, daar ligt hij vast en wij hebben Valtteri en Lewis. Op dit moment is het geen realistische situatie maar ik kan me voorstellen dat het een interessante situatie kan opleveren als we ze allebei in ons team hebben. Dat kan een stevig ritje worden. Misschien in de toekomst.”

