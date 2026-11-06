Formule 1 GP van Brazilië

George Russell mentaal uitgeput na frustrerend F1-seizoen 2026

George Russell heeft toegegeven dat hij mentaal uitgeput is na een frustrerend Formule 1-seizoen 2026 dat werd gekenmerkt door herhaalde tegenslagen en pech

Lydia Mee Filip Cleeren

Gepubliceerd: 6 nov 2026, 08:49

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

George Russell heeft toegegeven dat hij mentaal uitgeput is na een seizoen waarin hij herhaaldelijk uitdagingen heeft moeten overwinnen.

De coureur van Mercedes begon 2026 als favoriet voor de titel, maar na een reeks problemen buiten zijn macht en ongelooflijke prestaties van zijn teamgenoot Kimi Antonelli moest hij toezien hoe de Italiaan in Mexico wereldkampioen werd.

In gesprek met de media op Interlagos op donderdag zei Russell dat zelfs de aankomst in Brazilië, waar hij in 2022 zijn eerste Formule 1-zege vierde, hem niet had opgevrolijkt.

"Zoals ik al zei, voel ik me dit seizoen waarschijnlijk gewoon een beetje uitgeput, omdat ik mezelf steeds opnieuw moet oprapen," zei hij. "Als je tegen de grond wordt getrapt, sta je weer op; daarna word je opnieuw neergehaald, en dan raap je jezelf wéér op. Ik had gehoopt dat ik dat misschien maar twee keer in een seizoen zou hoeven doen, en niet bijna elk weekend.

Als je op een punt in het seizoen komt waarop je drie weken achter elkaar van huis bent en je opnieuw een race meemaakt zoals die in Mexico, waarbij een kans op de overwinning en zelfs een kans op het podium volledig buiten je macht om zomaar verdwijnen, dan is dat moeilijk te verwerken. Het is ontzettend moeilijk om daarmee om te gaan."

George Russell, Mercedes

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Brazilië is dus een plek van wie ik veel houd. Ik koester er geweldige herinneringen aan. Kom ik hier met hoge verwachtingen? Eerlijk gezegd niet. Maar ik kijk zeker uit naar volgend jaar."

De Brit onthulde dat hij na Mexico samen met zijn engineers het volledige seizoen opnieuw had geanalyseerd en daarbij had vastgesteld dat slechts zes races zonder problemen waren verlopen.

"In 14 van die races hebben we te maken gehad met zaken die we als pech beschouwden", zei hij. "Maar als dat zo vaak gebeurt, moeten we dieper onderzoeken waar het misgaat — en vooral kritisch naar onszelf kijken."

Russell staat momenteel vierde in de stand van het coureurskampioenschap met 250 punten, 11 punten achter Max Verstappen (Red Bull), die tweede staat met 261 punten, en negen punten achter Lewis Hamilton (Ferrari), die derde staat met 259 punten.

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



F1 Formule 1 3 u



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





F1-update: Red Bull stelt motorwissel Verstappen zo lang mogelijk uit, Hamilton hard over Leclerc



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



9 u



F1-update: Red Bull stelt motorwissel Verstappen zo lang mogelijk uit, Hamilton hard over Leclerc





Kimi Antonelli geeft toe dat hij in zijn rookieseizoen aan zichzelf twijfelde



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



12 u



Kimi Antonelli geeft toe dat hij in zijn rookieseizoen aan zichzelf twijfelde





Piastri accepteert straf na botsing met Lindblad: richtlijnen lastig toepasbaar in openingsbochten Mexico



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Brazilië



12 u



Piastri accepteert straf na botsing met Lindblad: richtlijnen lastig toepasbaar in openingsbochten Mexico

Vorig artikel Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Lydia Mee





Leclerc verwijdert social media-apps om ‘dwaze’ geruchten rond Vasseur



Formule 1



Formule 1



GP van Bahrein



1 m



Leclerc verwijdert social media-apps om ‘dwaze’ geruchten rond Vasseur





Laurent Mekies krijgt credits voor einde aan 'vloek' tweede Red Bull-zitje



Formule 1



Formule 1



GP van Bahrein



1 m



Laurent Mekies krijgt credits voor einde aan 'vloek' tweede Red Bull-zitje





Naomi Schiff: Kimi Antonelli maakt zichzelf bang onder F1-titeldruk



Formule 1



Formule 1



GP van Bahrein



1 m



Naomi Schiff: Kimi Antonelli maakt zichzelf bang onder F1-titeldruk

Meer van

George Russell





Mercedes beboet nadat George Russell mediamomenten na F1 GP Mexico overslaat



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



3 d



Mercedes beboet nadat George Russell mediamomenten na F1 GP Mexico overslaat





Russell: Mercedes buiten prestatievenster bij GP van Mexico



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



5 d



Russell: Mercedes buiten prestatievenster bij GP van Mexico





Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van de Verenigde Staten



11 d



Strategische masterclass: hoe Antonelli zich bij de GP van de VS op de drempel van de F1-titel zette

Meer van

Mercedes





Max Verstappen grapt over grootste verschil tussen Antonelli en zichzelf: "Hij spreekt Italiaans!"



Formule 1



Formule 1



GP van Mexico



21 u



Max Verstappen grapt over grootste verschil tussen Antonelli en zichzelf: "Hij spreekt Italiaans!"





Zo kan Mercedes de F1-constructeurstitel pakken in GP van Brazilië



Formule 1



Formule 1



GP van Brazilië



21 u



Zo kan Mercedes de F1-constructeurstitel pakken in GP van Brazilië





Hoe George Russell in Bakoe zijn grootste polemarge ooit pakte



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Azerbeidzjan



1 m



Hoe George Russell in Bakoe zijn grootste polemarge ooit pakte

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 3 u



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



3 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



4 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



6 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer