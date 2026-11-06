Formule 1 GP van Brazilië
George Russell mentaal uitgeput na frustrerend F1-seizoen 2026
George Russell heeft toegegeven dat hij mentaal uitgeput is na een frustrerend Formule 1-seizoen 2026 dat werd gekenmerkt door herhaalde tegenslagen en pech
Lydia Mee Filip Cleeren
Gepubliceerd: 6 nov 2026, 08:49
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George Russell heeft toegegeven dat hij mentaal uitgeput is na een seizoen waarin hij herhaaldelijk uitdagingen heeft moeten overwinnen.
De coureur van Mercedes begon 2026 als favoriet voor de titel, maar na een reeks problemen buiten zijn macht en ongelooflijke prestaties van zijn teamgenoot Kimi Antonelli moest hij toezien hoe de Italiaan in Mexico wereldkampioen werd.
In gesprek met de media op Interlagos op donderdag zei Russell dat zelfs de aankomst in Brazilië, waar hij in 2022 zijn eerste Formule 1-zege vierde, hem niet had opgevrolijkt.
"Zoals ik al zei, voel ik me dit seizoen waarschijnlijk gewoon een beetje uitgeput, omdat ik mezelf steeds opnieuw moet oprapen," zei hij. "Als je tegen de grond wordt getrapt, sta je weer op; daarna word je opnieuw neergehaald, en dan raap je jezelf wéér op. Ik had gehoopt dat ik dat misschien maar twee keer in een seizoen zou hoeven doen, en niet bijna elk weekend.
Als je op een punt in het seizoen komt waarop je drie weken achter elkaar van huis bent en je opnieuw een race meemaakt zoals die in Mexico, waarbij een kans op de overwinning en zelfs een kans op het podium volledig buiten je macht om zomaar verdwijnen, dan is dat moeilijk te verwerken. Het is ontzettend moeilijk om daarmee om te gaan."
George Russell, Mercedes
Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
"Brazilië is dus een plek van wie ik veel houd. Ik koester er geweldige herinneringen aan. Kom ik hier met hoge verwachtingen? Eerlijk gezegd niet. Maar ik kijk zeker uit naar volgend jaar."
De Brit onthulde dat hij na Mexico samen met zijn engineers het volledige seizoen opnieuw had geanalyseerd en daarbij had vastgesteld dat slechts zes races zonder problemen waren verlopen.
"In 14 van die races hebben we te maken gehad met zaken die we als pech beschouwden", zei hij. "Maar als dat zo vaak gebeurt, moeten we dieper onderzoeken waar het misgaat — en vooral kritisch naar onszelf kijken."
Russell staat momenteel vierde in de stand van het coureurskampioenschap met 250 punten, 11 punten achter Max Verstappen (Red Bull), die tweede staat met 261 punten, en negen punten achter Lewis Hamilton (Ferrari), die derde staat met 259 punten.
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