Hoewel Mercedes een stevige voorsprong heeft op het team van McLaren, zullen zij in de tweede seizoenshelft steeds meer de hete adem van het Britse team in de nek voelen. Oscar Piastri en Lando Norris hebben sinds Groot-Brittannië beiden een zwaar herziene MCL60 tot hun beschikking gekregen, waarmee laatstgenoemde voor het eerst in zijn carrière tweemaal achter elkaar op het podium eindigde. McLaren scoorde 58 punten in de laatste twee races tegenover 45 voor het team van Russell, waardoor het wel duidelijk is waar het vizier van het Duitse team de tweede seizoenshelft op gericht zal zijn. “Het is overduidelijk dat zij kanshebbers zijn voor het op een na snelste team”, vertelt Russell tegen Motorsport.com over het team uit Woking.

Russell analyseert de prestaties van de concurrentie in de eerste seizoenshelft. “Het is apart om te zien dat Aston Martin aan het begin van het jaar duidelijk het tweede team was, maar dat ze nu niet heel competitief lijken. Ferrari heeft niet veel progressie geboekt, en McLaren heeft juist een hele grote stap gezet. Als McLaren dat niet had gedaan waren we heel erg tevreden geweest met onze eigen progressie, waarbij we ons door het middenveld hebben gewurmd, een gat naar onze rivalen hebben gecreëerd en dichter bij Red Bull zijn gekomen.”

Hoewel Mercedes in McLaren er nu een concurrent bij heeft, ziet Russell ook voordelen door deze ontwikkelingen. “McLaren heeft alles helemaal op zijn kop gezet, maar het geeft je optimisme dat er potentie is om grotere stappen te maken.” Het Britse team presteert momenteel beter dan Mercedes, maar Russell herinnert iedereen eraan wat het grote doel is: “We zijn uiteindelijk gefocust op Red Bull. Wij proberen ook zo’n grote stap te zetten.” Russell’s teamgenoot Lewis Hamilton scoorde weliswaar een knappe pole position tijdens de Hongaarse Grand Prix, maar het gat naar Max Verstappen was op zondag echter groter dan ooit. Mede door een dramatische kwalificatie van Russell waren ze niet in staat om de druk op Red Bull op te voeren, en werden ze ook overklast door het team uit Woking.