Het vertrek van topontwerper Adrian Newey bij Red Bull Racing heeft de geruchten over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar een ander team opnieuw doen oplaaien. De Nederlander wordt al enige tijd in verband gebracht met Mercedes, dat vanaf 2026 mogelijk weer een team is om rekening mee te houden, wanneer er een nieuwe power unit in de Formule 1 wordt geïntroduceerd. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft al meermaals aangegeven dat hij Verstappen maar wat graag in zou lijven.

George Russell had eerder al laten weten dat hij het helemaal prima zou vinden als Verstappen zich bij de Duitse fabrieksformatie zou voegen. De coureur uit King's Lynn denkt dat het zelfs goed voor hem zou kunnen zijn. “Ik heb eerder al gezegd dat ik graag eens de kans zou krijgen om het tegen Max op te nemen”, zegt Russell in Miami, waar dit weekend voor de derde maal rond het Hard Rock Stadium geracet wordt. “Ik zie het ook als een voorrecht om teamgenoot van Lewis te zijn en week in week uit met hem te battelen. Hij is statisch gezien nog steeds de beste coureur aller tijden. Om die kans ook eens te krijgen met Max, zou voor mij persoonlijk geweldig zijn. Want ik geloof in mezelf en wat ik kan.”

“Ik zou helemaal voor zijn”, laat hij weten over Verstappen als mogelijke teamgenoot. “Toen ik bij Mercedes kwam, werd ik teamgenoot van een coureur die al meer dan honderd races en zes wereldkampioenschappen had gewonnen bij dit team. Dat was een enorme uitdaging. Maar volgens mij heb ik me in de afgelopen tweeënhalf jaar best aardig staande gehouden. Om te laten zien wat je in je mars hebt, moet je het tegen de beste opnemen met hetzelfde materiaal. In dat opzicht heb ik met Lewis al drie jaar een geweldige teamgenoot. Hij is een fantastische rijder. Om diezelfde reden zou ik Max met open armen verwelkomen in het team. Want ik wil het tegen de besten opnemen en zo laten zien wat ik in me heb. Laat het maar gebeuren.”