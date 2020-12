Russell looft Verstappen: "Hij verdient meer pole-positions"

Waar Verstappen de teller qua F1-overwinningen op negen heeft staan, blijft het aantal pole-positions vooralsnog achter en steken op twee. De Limburger hanteert zelf liever het getal drie, aangezien hij zijn afgenomen pole uit de Mexicaanse GP van 2019 ook graag meetelt. Hoe dan ook, het hadden er volgens Russell al meer kunnen dan wel moeten zijn.

Credits voor Verstappen van de Mercedes-nieuwkomer

"Max zit er verschrikkelijk goed in, enorm veel credits voor hem. Hij verdient absoluut meer pole-positions", stelt de Mercedes-invaller in gesprek met Sky Sports F1. "De manier waarop hij nu rijdt, is buitengewoon." Russell kwam zelf slechts 0.026 van een seconde tekort om bij zijn eerste kwalificatie in een Mercedes meteen pole te pakken. Verstappen sloot op zijn beurt weer 0.030 achter de getalenteerde Mercedes-protegé aan.

Voor de race over het 'outer circuit' in Bahrein verwacht Russell ook aardig wat tegenstand van Verstappen. De lange runs van de Red Bull-coureur op vrijdag zagen er volgens de Brit sterk uit. "Hij zal Valtteri en mij zeker pushen in de race." Toch ziet Russell wel een tactisch voordeeltje voor Mercedes. "Ik denk dat wij in een goede positie zitten doordat we op mediums kunnen starten en Q2 daarvoor op die gele banden hebben doorstaan."

Verstappen lacht om gebruikelijke P3: "Neem deze stoel mee naar huis"

Waar Russell stelt dat Verstappen meer poles verdient, concludeert laatstgenoemde dat pole tijdens het tweede achtereenvolgende raceweekend in Bahrein te hoog gegrepen was. "Ik lag na die eerste runs twee tienden achter. Toen wist ik wel dat het moeilijk zou worden, al probeer je er natuurlijk wel zo dicht mogelijk bij te zitten. Uiteindelijk is het niet slecht om binnen een tiende van de poletijd te staan. Maar Valtteri [Bottas] had geen slipstream en wist zich in de laatste ronde niet te verbeteren. Maar het is best goed voor ons om derde te staan op dit circuit."

Verstappen deed zijn zegje trouwens tijdens de persconferentie voor schrijvende pers en meer specifiek op de stoel voor de coureur op P3. Tijdens zijn verhaal draaide de Nederlander zich ineens om: "Even kijken. Ik ben er zo aan gewend om in deze stoel te zitten. Misschien staat mijn naam er zelfs wel in", geeft hij op ludieke wijze aan dat P3 zijn normale kwalificatiepositie is. "Ik denk dat ik deze stoel ook meeneem naar huis, hij is vrij comfortabel om in te zitten."

