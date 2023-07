In aanloop naar de F1-race op Silverstone kwam de FIA met de nieuwe kalender voor 2024. Met 24 weekenden staan er een record aantal races op de agenda. Max Verstappen vindt dat te veel, volgens George Russell zijn de klachten van de Nederlander tactisch.

"Hij klaagt omdat hij meer geld wil! Hij is al de meest verdienende coureur op de grid en dat is gezien wat hij bereikt ook terecht", liet Russell optekenen. "Ik denk dat het zijn tactiek is om met stoppen te dreigen. Ik hoop niet dat hij echt gaat, want ik wil tegen de beste coureurs van de wereld racen. Ik doe dat nu met Lewis, maar ik wil dat ook met Max, Charles en Lando."

Meer races, minder verplichtingen

De Mercedes-coureur wil best meer races hebben, maar vindt dat daar wel wat tegenover moet staan. "Als er wat bij komt, moet er ook wat af. We moeten steeds meer, meer van dit en meer van dat. We werken lange dagen. Als de randzaken minder worden, dan geloof ik dat we allemaal wel elk weekend willen racen."

Over de 'regionalisering' van de kalender is de Brit te spreken, maar ziet ruimte voor verbetering op dat vlak. "Het is een stuk efficiënter dan eerst. Het wordt na de eerste paar races wel zwaar met het reizen van en naar races. We gaan naar Australië, Japan, China. Er is dus nog werk te verzetten, maar we gaan de goede kant op." Tussen de door Russell genoemde races zit telkens een week rust, waardoor de coureurs na de race terugvliegen naar Europa.

Verwachtingen Silverstone

Russell hoopt op succes tijdens zijn thuisrace, maar ziet dat de kans op winst normaal gesproken klein is: "Ik kan niet gaan treuren dat de auto niet snel genoeg is. Ik moet mijn werk doen en samen met het team hard werken. Soms kan er dan ineens wat moois gebeuren. Iedereen krijgt zijn kans een keer. Ik ben nog maar 25 en als ik naar Lewis en Fernando kijk, kan ik nog jaren mee." Een concreet doel voor de race noemt de coureur niet: "Als ik tweede wordt en ik had kunnen winnen, dan baal ik. Word ik vierde en was dat het maximale, dan ben ik blij. Het hangt ervan af of we het potentieel van de auto benutten. We gaan voor het hoogst haalbare."