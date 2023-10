Na afloop Grand Prix van Qatar kon Mercedes-coureur George Russell terugkijken op een enerverende race. De Brit raakte in de eerste ronde betrokken in een incident met zijn teamgenoot Lewis Hamilton, waardoor hij vanuit de achterhoede zich naar P4 kon vechten. Toch is de Engelsman ervan overtuigd dat er meer in had gezeten en dat vechten met Max Verstappen voor de overwinning zelfs tot de mogelijkheden behoorde. "Ik zou niet weten waarom niet", noemt de coureur na afloop van de Qatarese race.

Een van de redenen waarom Russell denkt dat een zege mogelijk was, is het feit dat het gat tussen Verstappen en nummer twee Oscar Piastri niet heel groot was. "Ik geloof dat wij op snelheid net zo snel of misschien zelfs sneller waren dan de McLarens. Het was voor mij dan ook een verrassing dat Piastri zo dicht achter Max eindigde." Verstappen kwam 4,8 seconden voor Piastri over de streep heen, al werd dat ook mogelijk gemaakt door het maximum aantal rondjes wat de teams op de Pirelli's mochten rijden. De FIA was daartoe genoodzaakt vanwege de scheuren die de banden vertoonden door de piramide-kerbstones.

Kijkend naar de gemiddelde rondetijden van de tien snelste ronden per coureur blijkt dat Russell niet geheel de waarheid spreekt. De McLarens noteerden de snelste rondetijden, Verstappen was niet heel veel langzamer. Russell moest gemiddeld gezien een dikke halve seconde toegeven op de Nederlandse Red Bull-coureur.

Russell: Ronde één drama voor het team

Tijdens de eerste ronde was Russell dus het slachtoffer van een incident met Hamilton, waarbij laatstgenoemde na de race door het stof ging en de schuld op zich nam. Russell is blij met de excuses, maar kijkend naar de WK-stand kan hij zijn teleurstelling over de botsing niet verbergen. "Ik was erg teleurgesteld vanwege het [ontbreken van] resultaat voor het team", vertelt de 25-jarige coureur. "Ik heb één doel, dat is tweede worden in het constructeurskampioenschap. Vandaag was een grote kans [om een stap te zetten], maar ik heb het volste vertrouwen dat we het gaan halen." Bij de constructeurs staat Mercedes na het weekend in Qatar 28 punten voor op Ferrari, maar met nog vijf Grands Prix te gaan is de strijd nog niet gestreden.

Bekijk hier het startincident tussen Russell en Hamilton