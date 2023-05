George Russell dook in ronde 55 naar binnen om intermediates op te halen, maar leek kort na zijn stop afgeleid te worden door de gele vlag vanwege de rechtdoor geschoten Lance Stroll. De Brit voegde zich namelijk bij de Aston Martin-coureur in de nauwe uitloopstrook bij Mirabeau. Russell leek vóór die misser te gaan profiteren van de trage bandenwissel bij Esteban Ocon en de late call voor Carlos Sainz - waardoor hij samen met Charles Leclerc naar binnen moest en tijd verloor. De Mercedes-coureur was zonder zijn misser naar P3 gegaan, maar kwam door zijn fout weer achter Ocon en teamgenoot Lewis Hamilton te liggen. Russell werd ook bestraft met vijf seconden nadat hij onveilig op de baan terugkeerde, Sergio Perez hem niet meer kon ontwijken en het tweetal met elkaar botste.

"Ik kan mezelf wel voor m'n kop slaan. Ik had de derde plek bijna in de tas", antwoordt Russell op een vraag van Motorsport.com. "Er hing een gele vlag, waardoor ik gas losliet. Toen ik remde, blokkeerde ik en kwam ik achter Stroll op de uitloopstrook te staan. Dit is waarschijnlijk de les die je leert als je niet geconcentreerd bent, dan ga je dit soort fouten maken. Als er geen geel hing, was ik waarschijnlijk meer gefocust, niet van de baan geschoten en had het mijn team geen derde plek gekost."

Buffer naar Leclerc

Na zijn botsing met Perez meldde Russell dat de achterkant van de W14 zich vreemd gedroeg, maar de schade viel mee. Uiteindelijk stelde de 25-jarige coureur voor dat Hamilton hem voorbij zou laten, dit in een poging een voorsprong op te bouwen naar Leclerc in verband met zijn tijdstraf. "De auto was beschadigd", gaat hij verder. "Eerst wist ik niet of ik verder kon, maar het loste zichzelf na enkele ronden op. Ik denk dat onderdelen aan de achterkant verbogen waren. Het was niet comfortabel in ieder geval, maar toch was ik op dat moment een van de snelsten. Ik werd opgehouden door Ocon en Lewis en Charles kwam dichter bij. Ik wilde zeker niets riskeren met Lewis, maar met die tijdstraf in het achterhoofd was het een goede buffer geweest richting Leclerc."

De Ferrari-coureur kwam niet dichterbij en finishte tien seconden achter Russell op P6. "Uiteindelijk was het niet nodig. Ik zei ook tegen het team dat het niet per se hoefde. Er was in ieder geval geen druk van mijn kant. Toen ik wist dat ik veilig zat, bracht ik de auto veilig over de finish. Het is wel teleurstellend dat als je 98 procent goed doet, een klein foutje alles verstiert", besluit Russell.

Video: De samenvatting van een chaotische Grand Prix van Monaco