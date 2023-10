Russell had liever P3 gehouden: “Sta nu aan vuile kant van grid”

Als het aan George Russell zelf lag, had hij achter polesitter Max Verstappen én nummer twee Lando Norris op P3 plaatsgenomen op de startopstelling voor de Grand Prix van Qatar. “Ik ben heel tevreden over mijn sessie en was blij met P3, want er ligt op dit circuit zoveel zand. Naast de ideale lijn is niet heel veel grip. P3 was dus beter geweest voor de race”, refereert Russell aan het feit dat hij nu aan de vuile kant van de grid staat. “Maar ik heb Lewis naast me, dus we kunnen strategisch samenwerken.”

Lewis Hamilton profiteerde namelijk van het feit dat naast Norris ook diens McLaren-teamgenoot Oscar Piastri zijn rondetijd moest inleveren wegens een track limits-overtreding. Daardoor schuift de zevenvoudig wereldkampioen van P5 op naar P3. “Maar ik ben niet heel tevreden over mijn sessie”, aldus Hamilton. “Het is echter goed voor het team dat we op de eerste twee startrijen staan. P2 en P3 is goed. Wat betreft mezelf: ik had een moeilijk begin van de sessie, de omstandigheden waren lastig met de wind. Al met al was het voor mij een gemiddelde sessie.”

Russell en Hamilton kijken voor de race eerder naar achteren dan naar voren. “We weten uiteraard dat Red Bull en Max in hun eigen kampioenschap rijden. Ons gevecht is met Ferrari om P2 bij de constructeurs”, aldus Russell. Hamilton vult aan: “Niemand heeft echt lange runs kunnen rijden, dus ik heb geen idee wat we kunnen verwachten. Ik ga in elk geval alles geven om zoveel mogelijk punten te pakken. Ik ben blij dat we voor de Ferrari’s starten. Dat is de sleutel.”

Mercedes had eerder dit seizoen nog wel eens moeite op vrijdagen en zette dan vaak een stap voorwaarts van vrijdag op zaterdag. In een sprintweekend, zoals in Qatar, is die tijd er niet. Sinds de zomerstop presteert Mercedes echter beter op vrijdag. Russell geeft hierover nadere uitleg na een vraag van Motorsport.com: “Ik denk dat het gewoon een kwestie van leren en ervaring is. Aan het begin van het jaar waren we ver verwijderd van waar we wilden zijn. We probeerden veel verschillende dingen met de auto uit, maar ik denk dat de afstelling sinds een race of vijf relatief gelijk is gebleven. Dus we weten wat de wagen nodig heeft om er het maximale uit te halen. Die consistentie helpt en daar borduren we op voort. Het geeft ons ook een goede richting voor volgend jaar.”

Video: Samenvatting van kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar