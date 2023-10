Russell liet zich in zomerstop inspireren door uitspraken Alonso

Voor de zomerstop wilde het nog niet helemaal lukken voor George Russell. In de kwalificatie kon hij vaak wel het gevecht aangaan met Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton, maar in de races moest hij het vaak afleggen tegen zijn Britse collega. Sinds de zomerstop is er echter een duidelijke stijgende lijn te zien en daar is volgens Russell zelf ook een reden voor. "Het is een kleine wijziging in mijn mentaliteit, hoe ik werk met mijn engineers, de zaken waar ik op let bij het afstellen van de auto, de dingen waar ik niet op let bij het afstellen van de auto. En waarschijnlijk gewoon omdat ik wat meer van het leven geniet", legt Russell uit in de Beyond the Grid-podcast.

Voor dat plezier haalde Russell inspiratie uit de woorden van Fernando Alonso. "Ik luisterde naar een podcast met Fernando. Hij zei dat als hij één ding kon veranderen aan zijn carrière, dat hij wenste dat hij vaker meer van het moment had willen genieten toen hij jonger was", vertelt de 25-jarige Brit. "Ik denk dat dat bij me aansloeg, want ik leef hier mijn droom, maar ik ben zo toegewijd. Ik voel me een echte professional. Ik kijk naar elk detail. Ik geef alles en soms vergeet je te genieten van het moment met de mensen om je heen, te genieten van de locaties waar je naartoe gaat, te glimlachen en niet constant die 120 procent serieuze man te zijn die zich op elk detail concentreert."

Inmiddels staat Russell voor in het onderlinge kwalificatieduel met Hamilton: 9-8. In de races kan hij de zevenvoudig wereldkampioen niet meer matchen, aangezien de stand daar 12-5 is. Ook al heeft Russell zijn aanpak veranderd en merkt hij daar de voordelen van, wil hij wel benadrukken dat dit niet ten koste gaat van zijn toewijding. "Dat betekent niet dat ik minder professioneel ben, maar gewoon dat ik meer van mijn leven, mijn omgeving, mijn familie en leefsituatie geniet", stelt de winnaar van de Grand Prix van Brazilië van 2022. "Ik voel me gewoon veel gelukkiger. Ik leer nieuwe dingen waar ik vroeger nooit van gedroomd zou hebben, dus al met al zit ik gewoon op een goede plek."