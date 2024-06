Vanwege de lange run van 549 meter richting de eerste remzone waren er genoeg mogelijkheden om al voor de eerste bocht plaatsen goed te maken. Dat is ook wat George Russell vanaf de vierde startplek deed. Vanaf de rechterkant van de grid schoot hij direct voorbij aan teamgenoot Lewis Hamilton om vervolgens de slipstream te pakken van polesitter Lando Norris en nummer twee Max Verstappen. Dat gaf hem genoeg snelheid om van rechts naar links te gaan en vervolgens laat genoeg te kunnen remmen voor bocht 1 om zo de leiding over te nemen.

Deze start deed menig F1-fan denken aan de start van Fernando Alonso in de Spaanse Grand Prix van 2011. De toenmalig Ferrari-coureur schoot sterk uit de startblokken, genoot van de slipstream van Red Bull-coureurs Mark Webber en Sebastian Vettel om via de binnenkant naar de leiding te gaan. Na de race laat Russell weten dat hij zich ook heeft laten inspireren door die start van Alonso. "Ik droomde afgelopen nacht over mijn aanvalsplan", legde Russell uit. "Ik zag de weersvoorspelling en er was tegenwind richting bocht 1, dus ik wist dat ik laat kon remmen voor die bocht. Ik kan me van mijn karttijd nog herinneren dat ik de start van Alonso in 2011 zag, toen hij van P4 naar de leiding ging. Ik wist dat het mogelijk was."

Om te testen of het daadwerkelijk mogelijk was, testte Russell dit meermaals in de verkenningsronden op weg naar de grid voor de start van de race. "Ik reed vier ronden naar de grid en oefende elke ronde met het zo laat mogelijk remmen, dus ik wist waar de limiet lag", verklaart de Brit. "Ik wist hoe hard de wind was en ik wist wat mogelijk was met deze auto, dus het was een berekend risico. Het was fijn om het voor elkaar te krijgen."

Russell slaagde er in om de leiding over te nemen, maar heel lang kon hij er niet van genieten. Verstappen rekende snel af met de Mercedes-coureur, die vervolgens genoegen moest nemen met de vierde plek achter Norris en Hamilton. Mercedes probeerde in de race Charles Leclerc te coveren, waardoor Russell eerder dan gehoopt een pitstop moest maken voor de harde band.

"Er zaten ons wat dingen tegen vandaag", verzucht Russell. "We hadden een langzame pitstop, waardoor we achterliepen in de tweede stint en een beetje onder druk stonden. Toen verloor ik veel tijd in het gevecht met Lando en het was behoorlijk waardeloos dat we een pitstop maakten voor de harde band. We wisten dat dat geen geweldige band zou zijn, maar we wilden het risico spreiden tussen de twee coureurs. Als we de stint hadden uitgerekt, dan had Charles een bedreiging kunnen vormen. Natuurlijk baal ik een beetje dat ik niet op het podium ben geëindigd, maar daar stond ik de vorige keer op", wijst hij naar zijn derde plaats in Canada. "Lewis heeft het geweldig gedaan en als team nemen we deze lichtpunten mee van wat een aantal veelbelovende races zijn geweest."