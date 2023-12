Russell: Hamilton en ik vertrouwen elkaar in gevecht op de baan

Dit jaar kwamen Mercedes-teamgenoten George Russell en Lewis Hamilton regelmatig in gevecht met elkaar, waarbij het niet altijd zonder slag of stoot ging. In Spanje was er zelfs contact tijdens de kwalificatie na een miscommunicatie terwijl ze op Suzuka het elkaar dusdanig lastig maakten, dat de Ferrari-coureurs zich in de strijd konden mengen. Een race later ging het ook echt fout tussen de Mercedes-coureurs: bij de start probeerde Hamilton op zachtere banden buitenom voorbij te gaan aan Russell, maar de zevenvoudig wereldkampioen stuurde te strak in en schoot de grindbak in. Hamilton trok na het incident het boetekleed aan.

Volgens Russell horen dit soort momenten er wel eens bij als een rijderspaar op gelijkwaardig niveau presteert - iets wat met een gelijke stand in het kwalificatieduel ook het geval was bij Mercedes. "Het hoort erbij als je zo dicht bij elkaar zit qua performance", stelt Russell, gevraagd door Motorsport.com naar die spannende momenten met Hamilton. "Als je dezelfde rondetijden rijdt of naast elkaar op de grid start, zit je altijd dicht bij elkaar. We bespreken altijd onze strategieën. Het verschil in tempo tussen ons tweeën is nul. In een seizoen van 24 races met gemiddeld 60 ronden per race zullen we vaak elkaars wegen kruizen en hij is de coureur met wie ik mijn pad het meest kruis. Dat is waarschijnlijk waar het op neerkomt."

Russell benadrukt dat de twee teamgenoten elkaar genoeg vertrouwen in de duels op de baan, ook al gaat het zoals in Qatar te zien was niet altijd goed. "We vertrouwen elkaar", stelt de winnaar van de Grand Prix van Brazilië van 2022. "Er zullen misschien wat spannende [momenten] zijn, het kan zwaar zijn, maar we vertrouwen elkaar. We weten dat we elkaar genoeg ruimte zullen geven en niet over de limiet gaan. Uiteraard was Qatar een kleine inschattingsfout. Daar hadden we een podium of mogelijk de zege kunnen pakken, opnieuw een gemiste kans."

Ook al zaten de Mercedes-coureurs in de kwalificatie regelmatig in de buurt van elkaar, was het Hamilton die telkens op zondag het verschil wist te maken om zo de derde plaats in het kampioenschap te pakken, waar Russell slechts achtste werd. Hij spreekt daarom ook van zijn 'psychologisch gezien zwaarste seizoen ooit'. Hij weet wel een mogelijke oorzaak van die fouten aan te wijzen: proberen Hamilton bij te houden. "Ik probeer mezelf opzettelijk steeds verder te pushen", verklaart hij. "Ik ben er niet tevreden mee om op gelijke hoogte te komen met mijn teamgenoot, in de kwalificatie of wat dan ook. Vorig jaar, toen we het gehele seizoen in de buurt van elkaar zaten, wilde ik voor hem eindigen. Daar push ik mezelf ook voor. Wellicht heeft dat een klein beetje bijgedragen aan een aantal fouten."