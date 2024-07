Russell en Hamilton genieten van eerste rij: “Niet kunnen dromen”

De top-drie van de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië is volledig Brits, met George Russell op pole-position en daarachter Lewis Hamilton en Lando Norris op respectievelijk P2 en P3. In Q1 en Q2 stond Russell nog enige tijd aan de verkeerde kant van de streep, waardoor hij zelfs voor een vroege uitschakeling vreesde. De coureur uit King’s Lynn slaagde er toch in Q3 te halen. In die sessie voelde hij zijn Mercedes W15 vervolgens tot leven komen, wat hij bekroonde met een pole-position voor eigen publiek.

Russell had na de eerste runs in Q3 al de snelste tijd in handen. Hamilton nam in de laatste runs het commando over, maar Russell stootte zijn team- en landgenoot al snel weer van de troon met een 1.25.819. “Dit is zeker weten één van de beste gevoelens die ik ooit heb gehad op een zaterdagmiddag. De auto was echt geweldig in Q3, hij kwam echt tot leven”, aldus Russell na afloop. “Dit is één van de mooiste gevoelens die ik heb gehad op dit circuit: over de streep rijden met mijn naam op P1.”

Russell: "In Q3 ging het echt lopen"

Hamilton maakte het Mercedes-feestje compleet, door er via P2 een volledige eerste startrij van te maken voor het merk met de ster. “Dat hadden we na de eerste drie of vier races niet kunnen dromen”, aldus Russell. “In Q3 ging het echt lopen, waar Q1 en Q2 nog heel uitdagend waren geweest. Op sommige momenten had ik het gevoel dat ik uitgeschakeld ging worden. De baan werd elke ronde steeds beter.”

“Bij het ingaan van Q3 voelde ik veel druk - waarschijnlijk meer dan ooit in een kwalificatie - omdat ik in Q1 en Q2 dus het gevoel had me elke keer op het randje te bevinden om uitgeschakeld te worden”, vervolgt Russell. “Ik had niet heel veel vertrouwen in mezelf. Nadat ik in Q3 echter door bocht 1 en 2 was gegaan, voelde ik me goed en kreeg ik mijn ronden voor elkaar. De auto lag op rails, ik had zoveel vertrouwen achter het stuur.”

Russell won vorige week de Grand Prix van Oostenrijk, na de aanvaring tussen Norris en Max Verstappen. Beide coureurs staan op Silverstone achter de Mercedessen op de tweede startrij, maar Russell verwacht dat zij in de race sneller zijn dan Mercedes. “Realistisch gezien weten we dat we twee tienden achter Lando en Max staan, maar ik denk dat we een mooi gevecht tegemoet gaan”, vertelt tweevoudig GP-winnaar Russell. “Het weer zal daarin ook een grote rol spelen. Er wordt voor morgen ook wat regen voorspeld, dus we liggen op koers voor een Montreal-achtige race”, refereert Russell tot slot aan de Grand Prix van Canada van vorige maand die op een natte baan van start ging.

Hamilton: “Samenwerken om Lando achter ons te houden”

Ook Hamilton is uiteraard blij met de eerste startrij voor Mercedes. “Dit hadden we zeker niet verwacht”, reageert de zevenvoudig wereldkampioen. “Dit is geweldig voor ons en het hele team. De auto voelde fantastisch, dus iedereen van het team verdient dit echt. Het ging erom de banden in het juiste venster te krijgen en om de klus te klaren op de baan. Uiteindelijk lag er nog wel wat tijd op tafel, tijd die George wel heeft kunnen vinden. Niettemin heb ik alle vertrouwen in de wagen voor morgen. Met de omstandigheden die we wellicht krijgen, kunnen we denk ik samenwerken om Lando achter ons te houden.”

Video: Samenvatting van de F1-kwalificatie op Silverstone