De reservecoureur van de Duitse fabrieksformatie maakt in Spanje zijn debuut in een vrije training in de Formule 1. De 27-jarige Nederlander stapt in bij Williams, waar hij met de auto van Alexander Albon zal rijden. Daarmee geeft de Britse renstal gehoor aan de verplichting om dit jaar tijdens twee vrije trainingen een jonge rijder in te zetten. De Formule 1 wil hiermee kansen geven aan talenten om zich te laten zien in de koningsklasse van de autosport. George Russell is blij dat collega Nyck de Vries zo bij Williams aan de slag kan, maar is ook kritisch op het feit dat jonge rijders zich tijdens een Grand Prix-weekend moeten bewijzen.

“Ik vind het persoonlijk niet correct dat coureurs tijdens eerste vrije trainingen moeten laten zien wat ze in hun mars hebben, terwijl de hele wereld meekijkt, en dat ze daar vervolgens op beoordeeld worden”, geeft Russell tijdens de persconferentie op vrijdagochtend aan. “De sessie duurt maar zestig minuten, dus ze hebben maar tien ronden met een auto die ze nauwelijks kennen. Ik weet uit eigen ervaring dat de druk tijdens zo’n training immens kan zijn en nu zetten we die jongens nog meer onder druk door ze te gaan beoordelen op wat ze tijdens zo'n sessie op de baan laten zien. Het is jammer dat het tegenwoordig zo werkt. Maar ik weet zeker dat Nyck goed werk zal leveren.”

“Ik ben het met George eens”, laat Lewis Hamilton weten. “Ze krijgen maar een paar ronden om zich te bewijzen dus er staat veel druk op. Het is mooi dat ze de kans krijgen om te rijden, maar ze zouden daar niet op beoordeeld mogen worden. Maar ik denk dat dat bij Nyck ook niet zal gebeuren.”

Training van De Vries waardevol voor Mercedes

Hamilton lijkt overigens vooral oog te hebben voor wat de vrijdagtraining van De Vries bij Williams voor Mercedes kan opleveren. “Het gaat er bij hem vooral om dat hij een gevoel bij de huidige auto krijgt, zodat hij een grotere bijdrage kan leveren aan onze simulatietools”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen. “Hij is een belangrijk onderdeel van het team. Hij levert op de achtergrond goed werk en neemt altijd veel positieve energie mee.”

Ook Russell meent dat De Vries van grote waarde is voor Mercedes. “Nyck zijn aanwezigheid bij de races is voor mij persoonlijk zeer waardevol”, vertelt de 24-jarige Brit, die aan zijn eerste seizoen bij het topteam bezig is. “Hij kijkt naar de onboard-beelden, bestudeert de data en wijst me op dingen waar ik misschien even naar zou moeten kijken. Hij zit er altijd bovenop, is intelligent en heeft verstand van zaken, dus om iemand als Nyck in het team te hebben is erg positief voor ons.”