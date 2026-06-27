George Russell heeft Toto Wolffs radiobericht “gewoon rijden” tijdens de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk uitgelegd, dat bedoeld was om de Brit aan te moedigen, die vervolgens de poleposition veroverde.

Russell pakte pole in Oostenrijk en versloeg beide Ferrari-coureurs en zijn teamgenoot Kimi Antonelli, maar de sessie verliep allesbehalve eenvoudig voor de Mercedes-coureur. Hij was vijfde in Q1, meer dan 0,3s langzamer dan Antonelli, en moest daarna zijn eerste poging in Q2 afbreken na een fout in bocht 3, waardoor hij aan het einde van het segment kwetsbaar was.

Voor zijn tweede en laatste poging in Q2 werd een radiobericht van Toto Wolff op tv uitgezonden, waarbij de Mercedes-baas tegen zijn coureur zei: "George, just drive" zonder verdere context. Hoewel het voor kijkers gemakkelijk had kunnen klinken als een strenge instructie om zich op het rijden te concentreren, legde Russell later uit dat het eigenlijk een aanmoedigende boodschap was.

Daarna pakte hij pole met wat hij omschreef als een "magische ronde" in Q3.

"Het is een van die [rondes] waarin je bocht 1 perfect neemt en er snel doorheen gaat, maar de auto niet glijdt," zei hij over zijn laatste poging in de kwalificatie.

"Daardoor blijven de temperaturen een beetje lager. Dus de banden zijn koeler bij het naderen van de volgende bocht en dan heb je meer grip. Dus ga je daar sneller doorheen en zijn de banden opnieuw koeler. En het is een soort opwaartse spiraal.

"Het klikte gewoon. Het is gewoon een van die magische rondes. En ik ben gewoon zo, zo blij, want het is een echt moeilijke periode voor me geweest. Maar, zoals Toto in Q2 tegen me zei: geniet er gewoon van. Geniet gewoon van het rijden. En hij zei hetzelfde voorafgaand aan Q3: ga gewoon naar buiten en geniet ervan. En dat zei ik tegen mezelf: overdrijf het niet, geniet er gewoon van, want wat we doen is eigenlijk best cool."

Toto Wolff, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Russell legde later uit dat Wolffs boodschap simpelweg een herinnering was aan de gesprekken die ze gedurende het seizoen hadden gevoerd, waarbij de Mercedes-baas probeerde zijn vertrouwen weer op te bouwen.

"Het is waarschijnlijk het Oostenrijkse accent, om eerlijk te zijn," glimlachte hij, toen werd gesuggereerd dat de boodschap zelf meer als een bevel dan als steun aanvoelde. "Nee, ik denk dat als je weet dat je baas 100% geloof en vertrouwen in je heeft... Hij is degene geweest die me gedurende het seizoen als eerste heeft opgebeurd wanneer dingen niet goed gingen, en me eraan herinnerde: je bent niet vergeten hoe je moet rijden en ik weet welke snelheid je hebt.

"En we spreken elkaar elke dag. En die kleine berichtjes brengen me een beetje terug naar gesprekken die we op persoonlijk niveau tussen races door hebben. Dus misschien klonk het voor jullie, die luisterden zonder de context te kennen, anders.

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"Voor mij betekent het veel en het herinnert me aan die gesprekken die we hebben gehad en herinnert me eraan dat, ja, ik het kan. Ik heb het mijn hele carrière gedaan. Er is geen reden waarom ik het vandaag niet opnieuw zou kunnen doen."

Toen hem werd gevraagd of hij vindt dat hij dit jaar soms heeft overreden, voegde hij toe: "Daar zit zeker een element in, maar het is zo moeilijk, want als je in het nadeel bent en een tiende of twee of drie tekortkomt, om dan te zeggen: ik ga minder hard proberen, dat klopt gewoon niet.

"Wanneer dingen niet jouw kant op gaan, wil je altijd meer en meer en meer doen. En als je in de auto zit en zegt dat ik deze bocht ga benaderen en vijf meter eerder ga remmen dan de ronde ervoor, zo werken onze hersenen gewoon niet. Maar soms is dat wel de snellere manier."

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Kan ik Kimi verslaan? 100%"

Russell staat momenteel derde in het kampioenschap, 50 punten achter leider Antonelli, ondanks dat hij voor het seizoen als titelfavoriet werd bestempeld. Poleposition in Oostenrijk, met de Italiaan als vierde in de kwalificatie, zou een broodnodige vertrouwensboost kunnen geven.

"Het is de achtste race van het seizoen, het is mijn vierde pole, maar ik heb die nooit echt kunnen omzetten in een goed resultaat," zei Russell. "Op momenten als deze is het alsof het vertrouwen is hersteld.

"En er is zeker een element van begrijpen wat deze auto nodig heeft, wat deze banden in verschillende omstandigheden nodig hebben. En Kimi heeft gewoon dag in, dag uit fantastisch werk geleverd.

"Heb ik het vertrouwen dat ik hem kan verslaan? Ja, 100%. Ik moet alleen die klik krijgen, zoals ik die vandaag weer vond, zoals ik die in Barcelona had, zoals ik die in Canada had, zoals ik die in Melbourne had, zoals ik in China liet zien. En dan zullen de resultaten op een gegeven moment in de races komen. Het kan niet een heel seizoen lang voortdurend pech zijn. Dus ja, ik voel me goed."

Russell had nog steeds moeite om uit te leggen waarom zijn laatste Q3-ronde zoveel sneller was dan al zijn eerdere pogingen - ondanks dat hij moest liften voor een gele vlag in bocht 9 na de crash van Max Verstappen.

"Als ik het antwoord had, zouden we eerlijk gezegd elke week op pole staan," zei hij. "Ik zei donderdag al: het is alsof, wanneer de auto klikt en de banden werken en alles precies in die sweet spot komt, er ineens een enorme hoeveelheid rondetijd uit het niets komt.

George Russell, Mercedes Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Ik had een echt moeilijke sessie. Ik lag er bijna uit in Q2. Mijn eerste ronde in Q3 was sterk. En toen ging ik in mijn laatste ronde door bocht 1 - ik lag anderhalf tiende voor. En vervolgens bocht 3, nog eens anderhalf tiende voor. En bocht 4, nog eens anderhalf tiende. En de ronde was ongelooflijk.

“Ik kreeg die gele vlag, de enkele gele in de laatste sector. Maar ik liftte honderd meter, verloor enorm veel tijd. Ik heb zeker het antwoord niet. Ik ga met mijn team kijken waar het vandaan kwam. Maar het voelde heel, heel goed."

Eerder dit jaar pakte Russell ook pole in Australië, Canada en Barcelona, maar zette slechts een van die starts om in een overwinning, door de seizoensopener in Melbourne te winnen.