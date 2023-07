Tijdens de Formule 1-sprintrace begon er een steeds drogere lijn te ontstaan. Het was de vraag wie als eerste naar slicks zou durven te wisselen. Uiteindelijk betrad George Russell de pitlane als eerste voor slicks - al beschikte Valtteri Bottas in de formatieronde al over mediums, maar hij dook nog voor de start alweer naar binnen voor intermediates. Het wierp de Mercedes-coureur ver terug, maar wat volgde was een knappe opmars. Zijn beslissing betaalde zich uit met een achtste plek als resultaat. Dit betekende dat de enkelvoudig GP-winnaar beslag legde op het laatste puntje.

Kwam zijn beslissing op het juiste moment? "Het had nog wel een paar rondjes eerder gekund, maar in dit soort omstandigheden is het achter een andere auto lastig te zien of het spray is of dat de baan echt nog nat is. Dat was lastig te beoordelen, maar ik had er vertrouwen in dat het goed genoeg was, al waren er toen nog maar dertien rondjes te rijden", zegt Russell tegen onder meer Motorsport.com. "Ik zei tegen het team dat als het een kwalificatie was, ik op dat moment voor slicks zou gaan. Ik houd van deze omstandigheden. Ik heb het vertrouwen wanneer de overgang plaatsvindt."

Op de vraag of het zijn eigen beslissing was, antwoordt de Brit. "Ik zei twee rondjes eerder dus dat als het een kwalificatie zou zijn, ik naar slicks zou wisselen. Het was toen aan het team of het het waard was om dat risico te nemen. Het was een prestatie van het team en schadebeperking. Het was een leuke race. Het was saai geweest als het de hele tijd droog was geweest." De Mercedes-coureur is nog niet helemaal tevreden over het huidige sprintformat. Als het aan Russell ligt wordt de wedstrijd langer. "Ik geloof nog steeds dat de sprintraces te kort zijn. De mediums gaan wel dertig of veertig ronden mee. Een race van 24 rondjes was voor iedereen makkelijk haalbaar geweest. Ik hoop nog een aantal veranderingen te zien. Wat mij betreft maken ze van de soft een sprintband voor meer actie."

Russell worstelt

De zaterdag begon niet fijn voor Russell. In de sprint shootout kampte zijn W14 met een probleem. Dit zorgde uiteindelijk voor een vijftiende startplek. Achteraf bleek er iets mis te zijn met de stuurkolom. "Dit was raar en hadden we nog niet eerder meegemaakt", vervolgt hij. "Het was jammer. Ik worstelde gisteren behoorlijk in de kwalificatie en voelde me vandaag een stuk beter. Het tempo was goed en ik had nog nieuwe softs. Een plek in de top-vijf was mogelijk. Het is jammer dat het bij mij de laatste tijd niet wil vlotten. Begin dit jaar had ik veel meer vertrouwen en kon ik de auto op de limiet besturen. Nu heb ik veel meer moeite en heb ik een stap achteruit gezet in vergelijking met de rest van de grid. We moeten achterhalen hoe dat komt en hoe we dat kunnen verbeteren voor morgen en Silverstone."

In Monaco introduceerde Mercedes een hoop nieuwe onderdelen. Heeft het daarmee te maken? "Nee, dat denk ik niet. Het heeft meer met ritme te maken. De auto voelt vrijwel hetzelfde als aan het begin van dit seizoen. Er zijn kleine wijzigingen geweest, maar die hebben niets met de updates te maken. Soms komt het je kant op en krijg je vertrouwen. Soms verlies je dat en heeft het een negatief effect. Soms is de auto ook niet optimaal. We slaan terug, daar maak ik me niet druk over. Ik hoop op zondag op consistente omstandigheden en een goede race. Vandaag hielpen de koelere omstandigheden voor een betere balans. Vanaf de eerste ronde in de kwalificatie voelde ik me al beter dan gisteren. Dat is een leerpunt. De auto is identiek aan die van gisteren. Het enige dat is veranderd, is het weer."

Video: Een samenvatting van de F1-sprintrace op de Red Bull Ring