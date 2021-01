Russell leerde veel van onderlinge duels met Vettel

Net als in 2019 was Williams de zwakste broeder van het Formule 1-deelnemersveld, maar met name Russell liet geregeld zien dat het team een beetje omhoog mag kijken. De Engelsman kon zelfs strijden met de zwaar tegenvallende Ferrari van Vettel en die ervaring was van onschatbare waarde. “Ik ben als racecoureur een stuk beter geworden, omdat we het hele seizoen met Alfa Romeo, Haas en vaak ook met Vettel in gevecht waren”, aldus Russell in een interview met Motorsport.com. “Ik had het er onlangs nog over, ik heb afgelopen seizoen waarschijnlijk het meest met Sebastian om positie gestreden. Als ik terugdenk aan de Nürburgring en Mugello, aan Oostenrijk aan het begin van het jaar. Zelfs in Abu Dhabi waren we een paar ronden aan het vechten. En Portimao, misschien? Imola, misschien? We zijn elkaar het hele seizoen op de baan tegengekomen. Als je me dat een jaar eerder zou hebben verteld, dan zou ik je voor gek hebben verklaard.”

“Die ervaring, het wiel aan wiel racen in een Formule 1-auto, heeft me zo veel geholpen. Het is compleet anders dan in de juniorklassen, puur omdat de downforce zo complex is. Als je downforce verliest, dan verandert de auto. Daarmee leren omgaan was een geweldige les voor me. Het gaf me ook de mogelijkheid om tijdens mijn invalbeurt bij Mercedes door het veld terug naar voren te rijden", vervolgt Russell.

Op de vraag wat hij komend seizoen verder moet verbeteren, antwoordde Russell: “We stonden vaak redelijk ver naar voren en waren dan aan het vechten met snellere auto’s. Dat maakt het lastig omdat je dan altijd in het defensief wordt gedrongen. Ik heb maar één keer meegemaakt dat ik in een duel aanvallend kon rijden, en dat was toen ik in de Mercedes zat. Dat geeft je als coureur zoveel meer zelfvertrouwen. Dus ik ben realistisch: we hebben zo’n beetje de langzaamste auto’s op de grid. Het zal altijd moeilijk zijn om te strijden omdat we nauwelijks grip hebben, maar het gaat om kleine details en het continu verbeteren daarvan.”