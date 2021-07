Russell, Norris en Leclerc met speciale helmen op Silverstone

Williams F1-coureur George Russell heeft gekozen voor een Brits thema, met een helm waarop onder andere een typische rode telefooncel en de Londense Tower Bridge te zien zijn.

Lando Norris kiest voor een meer maatschappelijk thema. De McLaren-coureur heeft zijn helm vol laten zetten met dankbetuigingen aan medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg. McLaren zet zich al enkele jaren in voor erkenning van het werk in die sector.

Charles Leclerc brengt een eerbetoon aan zijn werkgever Ferrari. Dat team maakt al sinds 1950 deel uit van de Formule 1 en boekte zeventig jaar geleden op Silverstone z'n eerste F1-overwinning. José Froilán González won op 14 juli 1951 in een Ferrari 375 de Britse Grand Prix.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Charles Leclerc