Na twee Formule 1-races is de conclusie bij George Russell dat het nog niet loopt zoals gewenst. In Bahrein kon hij de derde startpositie niet omzetten in een podiumplaats en in Jeddah kwam de Brit niet verder dan een toch wat teleurstellende zesde plek.

Dat de W15 het in de race niet goed doet, is volgens Russell erg lastig te verklaren. In de eerste twee trainingen zit Mercedes er vaak goed bij, maar naarmate het weekend vordert zakt de auto steeds verder weg. Russell is dan ook kritisch. "We proberen de auto nog steeds te begrijpen. Op sommige momenten in het weekend is de performance erg goed. In VT1 zitten we steevast in de top-drie, in VT2 was het tot twee keer toe P2. In beide weekenden zakten we daarna weg en verloren we pace. Het is dus niet dat de concurrentie sneller wordt, maar dat wij langzamer worden", verzucht Russell na afloop van de race in Saudi-Arabië. "We moeten erachter komen hoe dat kan."

Een van de oorzaken die door de buitenwacht wordt aangewezen als reden voor het wegzakken van de Mercedessen is het teruggekeerde stuiteren. Russell denkt ook dat dit een factor is, maar vermoedt dat er meer achter schuilt. "Het is allemaal zo complex en de auto's zitten zo ingewikkeld in elkaar. En dan zijn er ook nog de banden, want die zijn ook heel lastig te doorgronden. Voor nu hebben we nog geen antwoorden", erkent de enkelvoudig racewinnaar.

Toch ziet de Engelsman het voor de rest van het seizoen helemaal niet zo somber in. Het veld zit zo dicht bij elkaar dat het vinden van een tiende meerdere plekken winst kan betekenen. "Het is tussen ons, McLaren en de Astons heel close. Charles rijdt net wat voor ons, dus daar moeten we hard voor werken", vertelt de Mercedes-man. "Als je Red Bull buiten beschouwing laat, zit het dus aardig dicht bij elkaar. Dat is best bijzonder, want iedereen heeft een vrij andere auto. Maar Red Bull ligt ver voor." Is het voor Russell een verrassing dat de marges zo klein zijn? "Nee, ik zou zeggen dat dit precies is wat we verwacht hadden."