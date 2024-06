Donderdag presenteerde de FIA haar plannen voor de compleet nieuwe auto die in 2026 in de Formule 1 geïntroduceerd wordt. De wagen zal minder downforce en drag hebben, waardoor deze naar verwachting langzamer zal zijn in de bochten maar sneller op de rechte stukken. Dit laatste aspect kan volgens George Russell gevolgen hebben voor de veiligheid in de Formule 1.

“De auto’s zullen behoorlijk anders gaan presteren”, weet de Mercedes-coureur, die ook in het bestuur zit van de Grand Prix Drivers' Association, de bond voor Formule 1-coureurs. “Op de rechte stukken zullen ze buitengewoon hard gaan. Vermoedelijk zullen ze op de meeste circuits 360 kilometer per uur halen, wat behoorlijk indrukwekkend is. Maar waarschijnlijk zal dan ook de veiligheid moeten worden verbeterd, want een crash met 360 of 370 kilometer per uur is vrij krankzinnig.”

Russell maakt zich vooral zorgen om de snellere stratencircuits op de F1-kalender, zoals Jeddah en Baku. “De auto zal zo weinig downforce hebben op de rechte stukken, dat het bijna zal voelen alsof je door de lucht vliegt”, laat hij weten. “En stel je nou eens voor dat het tijdens een race op een stratencircuit ineens begint te regenen, terwijl je op slicks rijdt en snelheden van meer dan 350 kilometer per uur haalt. Een stratencircuit kan dan best een linke plek zijn. Dat is iets waarover nagedacht moet worden. Maar de FIA is zich hiervan bewust en kijkt naar alle mogelijke scenario’s, dus de tijd zal het leren.”

Russell vraagt zich af wat het nut is van het hebben van F1-auto’s die zo hard gaan over het rechte stuk. “De auto’s zijn nu al bloedsnel. Waar houdt het op? Tikken we straks de 400 kilometer per uur aan? Worden de fans daar beter van? Wat zouden we daarmee willen bereiken? Het draait mij er vooral om dat we goede races hebben. Hoe snel de auto’s de baan rondgaan, vind ik minder belangrijk. Je wil een mooie race hebben met harde gevechten en felle concurrentie tussen idealiter alle teams en coureurs.”

