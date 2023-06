George Russell viel Fernando Alonso aan bij de start, maar in tegenstelling tot Lewis Hamilton wist de Spanjaard de jonge Brit wel achter zich te houden. Vervolgens ontstond er een strijd tussen het trio, al viel Russell uiteindelijk weg. Bij het uitkomen van de achtste bocht schoot hij hard over de kerbs, vloog door de lucht en verloor vervolgens de achterkant. Een knal tegen de betonnen muur zorgde voor brokstukken en de enige safety car van de race. De monteurs controleerden de achterkant in de pits, maar vonden geen schade. Tot zijn eigen verbazing kon de jonge Mercedes-coureur gewoon door.

Op de vraag van Motorsport.com of Russell meteen dacht dat zijn wedstrijd gedaan was, antwoordt hij. "Dat dacht ik om eerlijk te zijn. Ik was verrast dat ik door kon. Ik zat zeer dicht bij een uitvalbeurt, maar ik heb vorig jaar in Silverstone geleerd om niet te snel op te geven. Toch was het een bittere pil, maar dat is hoe de sport soms werkt. Een klein foutje en je wordt meteen afgestraft."

Met Silverstone doelt Russell op de touché met Zhou Guanyu, waardoor de Chinees over de kop ging en via het grind de hekken invloog. De Mercedes-coureur stapte toen vrij snel uit zijn W13, maar had achteraf nog door gekund. Na de touché met de muur in Montreal was het dus ook mogelijk om door te gaan, maar helemaal perfect was het niet meer. "De achterkant stond een beetje uit het lood. Een achtste plek was nog wel mogelijk, maar we zaten vast in verkeer en onze voorspellingen voorafgaand aan de race hielden daar geen rekening mee. Dat is waarom de remmen uiteindelijk niet meer goed werkten." Of de remproblemen niet gerelateerd waren aan de schade, is iets dat hij met het team wil uitzoeken. "Ik ben er eigenlijk wel zeker van dat het door al het verkeer kwam. Dat was natuurlijk niet ons plan. De remmen konden daar schijnbaar niet goed tegen."

Desondanks blikt Russell positief terug op de Grand Prix, nadat het ook in Barcelona al goed ging. "Het zijn twee heel verschillende circuits. Dit geeft hoop voor de toekomst, maar als team willen we natuurlijk meer dan het tweede team zijn. We moeten het gat naar Red Bull dichten. Dit toont wel aan dat we op de juiste weg zitten", besluit hij.

Video: George Russell komt hard met betonnen muur in aanraking