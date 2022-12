Russell wil Verstappen aanvallen: "Klaar om F1-titel te winnen"

Na drie jaar ervaring op te hebben gedaan bij Williams werd George Russell in 2022 eindelijk in het diepe gegooid bij het fabrieksteam van Mercedes. Zij koppelden de jonge Brit aan zijn illustere landgenoot Lewis Hamilton, die met zeven wereldtitels geldt als een van de grootste rijders aller tijden in F1. In 2022 bleef de wereldtitel voor beide coureurs echter ver buiten bereik. De Mercedes W13 was niet de wonderbolide waar men in Brackley en Brixworth op hoopte, want de auto's van Ferrari en Red Bull Racing bleken grote delen van het seizoen te snel. Desondanks heeft Russell veel gehad aan zijn eerste seizoen aan de zijde van Hamilton, waardoor hij zich nog beter voorbereid voelt om te gaan strijden voor wereldtitels.

"Ik voel me helemaal klaar om een wereldtitel te winnen. Dat gevoel heb ik nu al enkele jaren", vertelt Russell aan Sky Sports F1, om daarna te beginnen over wat hij aan de samenwerking met Hamilton heeft gehad. "Dit eerste seizoen aan de zijde van Lewis was voor mij persoonlijk belangrijk om een aantal details te leren: hoe haal ik meer uit mijn auto en het team, hoe haal ik alles uit mijn pakket als het er echt toe doet? Ik ga nu een heel sterke winter tegemoet, waarin ik hard ga werken met mijn team. Iedereen bij Mercedes gaat keihard pushen om voor volgend seizoen een auto af te leveren waarin we kunnen vechten."

Klein feestje om eerste F1-zege te vieren

Strijden om de titels zat er in 2022 dus niet in voor Mercedes en Russell, maar de coureur uit King's Lynn wist de interne teamstrijd met Hamilton wél te winnen. Hij scoorde uiteindelijk 35 punten meer dan de ervaren coureur uit Stevenage en won als enige van de twee een race. Daar is Russell vanzelfsprekend blij mee. "Als je me dat aan het begin van het jaar had verteld, was ik buitengewoon blij geweest. Meestal betekent het namelijk dat je wereldkampioen bent als je Lewis Hamilton verslaat in een Mercedes", zegt hij, om daarna te benadrukken dat zijn vierde plaats in het kampioenschap geen reden is voor een feestje.

"Natuurlijk neem ik de positieve punten van dit seizoen mee, maar ik ga P4 in het kampioenschap niet vieren. Ik ga de winst van de race in Brazilië wel vieren, want dat was voor mijzelf en het team een enorme mijlpaal", aldus Russell. "Feit is echter dat we hier zijn om te winnen en wereldtitels te pakken. Het seizoen was dus niet perfect. Met de auto en het pakket dat we hadden, hebben we een relatief probleemloos seizoen gehad. Maar vergeleken met waar het team en ikzelf de lat leggen, is het niet goed genoeg en dus moeten we volgend jaar nog harder aan de bak."