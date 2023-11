Na een afwezigheid van 31 jaar keert de Formule 1 terug op de straten van de wereldberoemde gokstad Las Vegas. Voor alle coureurs gaat het een primeur worden op het stratencircuit, waar met name de kou naar alle waarschijnlijkheid een grote rol gaat spelen. George Russell is benieuwd naar wat zijn team Mercedes kan laten zien in Las Vegas. "We gaan iets onbekends aan, een race in Vegas, wat ook nog een nachtrace is", aldus de Brit tijdens een voorbereidingsevenement van IWC. "Ook wordt het veel kouder dan dat we gewend zijn." De 25-jarige rijder is ook benieuwd hoe de krachtbron zich gedraagt in de verwachte lage temperaturen. "We hebben dat nog niet getest, het is onder de limiet op het gebied van temperaturen", vertelt de enkelvoudig GP-winnaar. "Er zijn zoveel dingen waar we van moeten leren, dat geeft ons een kans om beter voor de dag te komen dan onze concurrenten."

Ook de plek waar de race gehouden wordt is voor de Mercedes-man iets waar hij naar uit kijkt. "Met alle lampen, het wordt echt wild", noemt de coureur uit King's Lynn. "Er zijn heel veel uitdagingen voor een weekend als deze. We weten niet hoeveel grip het asfalt geeft aan deze banden, hoeveel hobbels er zijn. We hebben wel een scan gemaakt van het asfalt, maar je weet het pas echt als je er rijdt. We weten ook niet hoe de banden gaan reageren op de kou. De baan gaat waarschijnlijk vijftien graden kouder zijn dan waar we eerder geracet hebben."

Net als teamgenoot Lewis Hamilton ziet Russell dat de populariteit van de Formule 1 in de Verenigde Staten enorm aan het toenemen is. De Mercedes-coureur geniet daarvan, zeker gezien de status die sport in dat land heeft. "Er heerst hier echt een sportcultuur. Het was voor mij altijd verrassend dat Formule 1 geen onderdeel van die passie was", vertelt Russell. "Dat we dat tij zien keren, is goed om te zien. Ik voel me trots om onderdeel te zijn van Formule 1 in deze tijd. De mensen die Formule 1 leiden zijn slimme mensen en weten wat de fans willen. Zij zullen dan ook altijd de grenzen opzoeken. We zijn op een piek, maar we kunnen niet stagneren. We moeten blijven pushen." Volgens de Engelsman is een voorbeeld van dat pushen het toevoegen van Las Vegas aan de F1-kalender: "Dat was de volgende stap om de sport in de goede richting te duwen."

