Russell kijkt uit naar Mercedes-debuut: "2022 wordt heel intens"

Na een uitleenbeurt van drie seizoenen en evenzoveel jaren trouwe dienst bij Williams krijgt George Russell dit jaar eindelijk de kans op het podium dat hij verdient. Door de omwenteling in het reglement is onduidelijk hoe competitief Mercedes is, maar de kampioensformatie van Toto Wolff mag dankzij de geoliede machine wel tot de favorieten worden gerekend. Het biedt Russell op papier de kans om vier jaar na zijn Formule 2-titel ook in de koningsklasse mee te doen om de knikkers.

Alhoewel Russell in de paddock veel potentie wordt toegedicht, blijft de 23-jarige Brit met beide benen op de grond. Hij weet dat er veel van hem gevraagd wordt in de top en dat het afbreukrisico ook een stuk groter is. Gevraagd hoe hij zich klaarstoomt voor de uitdaging bij Mercedes, lacht Russell: "Nou ja, ik ga aan het begin van het jaar eerst nog even op vakantie. Dat is in mijn optiek belangrijk omdat 2022 het meest intense jaar uit mijn leven gaat worden. Dat geldt qua raceschema, maar ook qua marketingdingen en alle activiteiten naast de baan."

De man met één podium achter zijn naam - het waterballet in Spa - weet dat hij bij Mercedes veel meer in de schijnwerpers zal staan dan voorheen. "Bij Williams had ik het geluk dat we niet zo veel marketingactiviteiten hadden. Dat kwam puur door de positie waarin we verkeerden. Nu ga ik naar Mercedes, waar we tientallen sponsoren hebben en allerlei dingen doen waar de coureurs normaal gesproken ook bij zijn. Daar komt bij dat het ergste van corona hopelijk achter de rug is. Dan hebben al die partners achttien maanden niets aan de activatie kunnen doen en zal het alleen maar drukker worden. Juist daarom neem ik in januari tien dagen vrij en probeer ik mezelf te resetten voor komend seizoen. Zowel op als naast de baan zal het intens worden en daar wil ik helemaal klaar voor zijn."

Privilege om Hamilton als teamgenoot te hebben

Het geeft goed aan dat Russell zijn langverwachte kans bij een topteam met beide handen aan wil grijpen. Dat hij als er geen gekke dingen gebeuren naast Lewis Hamilton moet instappen, lijkt het op papier niet makkelijker te maken, al bekijkt Russell dat anders. "Ik vind het juist een privilege om met de beste coureur aller tijden te werken", laat hij aan Motorsport.com weten. "Ik zie dat als een geweldige kans om mezelf te ontwikkelen en ook om te zien hoe ik er precies voor sta."

Voordeel is dat het technisch reglement overhoop gaat en dat alle coureurs moeten wennen aan de nieuwe bolides. Het nadeel van overstappen naar een ander team valt daarmee deels weg, weet Russell ook. "Maar ik kijk er vooral naar uit om te zien wat die nieuwe auto's te bieden hebben. Daarnaast vind ik het interessant om bij te dragen aan de doorontwikkeling. Deze auto's zullen gedurende het jaar enorm worden ontwikkeld en ik wil er met engineers en ook in de simulator echt veel werk in stoppen. Het is namelijk niet zo dat het team met de snelste auto bij de eerste race noodzakelijkerwijs wint. Het gaat er vooral om wie het snelst en best kan doorontwikkelen, daarmee leg je een fundament voor de komende jaren. Naar dat aspect kijk ik nu al enorm uit."