Russell over keuze voor softs: “Het was niet dom”

George Russell ging bij de start Max Verstappen en Lando Norris (die allebei op mediums reden) voorbij. Later passeerde hij ook Oscar Piastri (eveneens op mediums) voor de koppositie. Een sprintzege zat er echter niet in voor de Brit, daarvoor hielden de softs het niet lang genoeg vol op het Losail International Circuit. Russell overwoog tijdens de race zelfs een pitstop te maken, maar liet de beslissing aan zijn engineer en die koos ervoor om buiten te blijven omdat hij anders sowieso buiten de punten zou eindigen. Het bleek de juiste keuze: Piastri, Verstappen en Norris gingen Russell weliswaar weer voorbij, maar via P4 pakte hij nog altijd vijf WK-punten.

“Als we op mediums waren gestart, waren we denk ik op dezelfde positie geëindigd”, zei Russell na de race, nadat Motorsport.com hem naar zijn bandenkeuze had gevraagd. “We hebben de softs niet gebruikt in de vrije training, maar dachten dat de band vergelijkbaar zou zijn met de mediums. Ik denk niet dat we ooit eerder een sprintrace hebben gehad waarin de banden zo snel sleten als nu. Dus de keuze was niet dom, het was geen gok. We hebben de beslissing met het juiste proces genomen, op basis van de eerdere sprintraces. Het heeft alleen niet gewerkt.”

Hamilton blij met gesplitste strategie

Lewis Hamilton opteerde voor een start op mediums, waarmee hij zich vanaf P12 naar P5 reed. “Het was belangrijk voor het team om de strategie te splitsen, zodat George informatie over de softs kon verzamelen en ik over de mediums. Zo werken we samen als team”, aldus de zevenvoudig wereldkampioen. “De mediums waren moeilijk om mee te beginnen. De rijders op softs waren zo snel. Maar toen we eenmaal op gang waren gekomen en de banden een rol begonnen te spelen, kon ik de gevechten aangaan. Van P12 naar P5 is uitstekend. Het was leuk om dergelijke verschillen tussen de auto’s te hebben. Hopelijk is dat in de Grand Prix van zondag ook het geval.”

Video: Samenvatting van de sprintrace in Qatar