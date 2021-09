Russell kent F1-team voor 2022, al voor Spa geïnformeerd

Het is inmiddels een publiek geheim dat George Russell in 2022 de overstap maakt naar het Mercedes F1 Team. Valtteri Bottas lijkt op weg naar Alfa Romeo. De officiële bekendmaking van de transfers volgt vermoedelijk in de komende tien dagen. Intern is er al duidelijkheid over de line-up van het kampioensteam, zo heeft Russell laten weten.

In de persconferentie voorafgaand aan de Dutch Grand Prix op Circuit Zandvoort vertelde de Brit: “Zoals het er nu voor staat, heb ik niks nieuws te melden. Dezelfde situatie als een week geleden in Spa.” Nogmaals gevraagd naar zijn toekomst, kwam er al wat meer naar buiten: “Ja, ik weet waar ik volgend jaar rijd.” Op de vraag wanneer hij over het nieuws geïnformeerd was, zei hij na een lange pauze: “Mondeling, voor Spa. Ik heb al eerder gezegd: ik ga hier niet zitten liegen. De waarheid is: er is niets aan te kondigen. Ik weet waar ik volgend jaar race en ik ben voor Spa daarover geïnformeerd, kort voor Spa.”

Hamilton lovend over Russell

Alles wijst er dus op dat Mercedes in 2022 voor een line-up met twee Britten gaat. Wereldkampioen Lewis Hamilton heeft zich veelvuldig uitgesproken voor een langer verblijf van Bottas, maar hij voorziet ook geen problemen met Russell aan zijn zijde: “Ik denk dat het best goed kan worden. George is overduidelijk een ongelofelijk getalenteerde coureur. Het enige hoogtepunt van afgelopen week was zijn kwalificatieronde, dat was geweldig. Hij is nederig en heeft een geweldige werkwijze. Het feit dat hij Brits is helpt qua communicatie. George is de toekomst, hij hoort bij de groep die de toekomst van de sport is. Hij heeft al geweldige dingen laten zien en hij zal nog verder groeien. En waar kan je dat beter doen dan in een geweldig team als Mercedes, of waar hij dan ook naartoe gaat.”