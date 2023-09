Russell ziet kansen na P2 F1-kwalificatie Singapore: Hebben extra set mediums

Waar Red Bull Racing het allemaal niet voor elkaar heeft, rijdt Mercedes-coureur George Russell een uitstekend F1-weekend in Singapore. Tijdens de vrijdagtrainingen zat de 25-jarige Engelsman er al goed bij en als kers op de taart snelde hij naar een knappe tweede plaats in de kwalificatiesessie. Sterker nog, de Brit kwam heel dicht bij een tweede pole, maar die ging net aan zijn neus voorbij. Met deze startpositie liggen er genoeg kansen voor de Brit, die zelfs denkt aan een tweede F1-zege.

Terugkijkend op de sessie ziet Russell dat het een chaotische kwalificatie was. "Het was zeker een uitdagende sessie als je in de auto zit", vertelt de man uit King's Lynn, die zichtbaar last had van de warmte. "Het leek wel een sauna, je zweette enorm. Je moet dan de rust bewaren en koel blijven." De Brit is erg tevreden met zijn tweede plaats en vanwege een alternatieve kwalificatiestrategie hoopt de Mercedes-rijder zelfs op meer: "Ik ben heel blij met dit weekend als geheel. Ik voel me vertrouwd in de auto en het team heeft voor een goede strategie gekozen. We hebben namelijk voor een andere strategie gekozen."

Mercedes heeft er dus tijdens de kwalificatie voor gekozen om een setje banden uit te sparen, wat de concurrentie niet deed. Volgens Russell kan die keuze een sleutelrol spelen tijdens de Grand Prix van zondag. "We hebben vergeleken met de rest een andere strategie gebruikt. We hebben namelijk een extra set mediums, iets wat de mensen om ons heen niet hebben", noemt de enkelvoudig racewinnaar. "Dus om naar Q3 te komen en op de voorste rij te komen met dit strategische voordeel voor morgen is iets waar we enthousiast over zijn."

Hoge bandenslijtage

Dat Russell blij is met het uitsparen van een setje mediums komt vanwege de hoge bandenslijtage die hij vrijdag opmerkte. "Het gaat heel close worden tussen een éénstopper en tweestopstrategie", meent de Britse rijder. "Met onze mediums kunnen we Ferrari in een moeilijke positie dwingen en proberen ze in de fout te forceren, waardoor wij de bovenhand zullen voeren. Daar kijken wij naar uit."