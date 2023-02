Russell over Vowles: "Williams kon geen betere teambaas kiezen"

Na het teleurstellend verlopen F1-seizoen 2022, waarin slechts acht punten werden gescoord, gooit Williams het in 2023 over een andere boeg. Teambaas Jost Capito is vertrokken en in zijn kielzog is ook technisch directeur François-Xavier Demaison weggegaan. Voor laatstgenoemde heeft het team nog geen vervanger aangesteld, maar inmiddels is er wel een nieuwe teambaas. James Vowles is namelijk aangetrokken om het schip bij Williams weer vlot te trekken. De Brit was bij Mercedes actief als hoofdstrateeg en kreeg in die functie veel lof. Het is echter de eerste keer dat Vowles aan de slag gaat als teambaas.

Bij de bekendmaking van het nieuws liet Mercedes-baas Toto Wolff al blijken veel vertrouwen te hebben in Vowles. Tegelijkertijd gaf Alexander Albon aan dat hij uitkijkt naar diens komst, omdat iedereen bij Mercedes met zoveel lof over hem sprak. Dat gold onder meer voor George Russell, die bij de onthulling van de W14 eveneens inging op het vertrek van Vowles naar Williams. Een betere keuze had het team niet kunnen maken, aldus de enkelvoudig GP-winnaar. "Allereerst ben ik heel blij voor James. Ik vind dat hij deze kans volledig verdiend heeft. Ik kan zo niemand bedenken die Williams beter had kunnen aanstellen voor het werk dat er verzet moet worden."

Russell is bekend met Williams, want tussen 2019 en 2021 deed hij daar drie seizoenen ervaring op in de Formule 1. Hij denkt dat Vowles het nodige werk te verzetten heeft om de renstal weer verder naar voren te helpen en dat hij ook voor de nodige verrassingen komt te staan. Tegelijkertijd verwacht de 25-jarige coureur uit King's Lynn dat Mercedes niet per se gaat lijden onder het verlies van de hoofdstrateeg. Dat komt vooral doordat de Duitse fabrikant proactief gehandeld heeft met het plannen van de opvolging. "Wat betreft de strategieën voor de races had James zijn taken grotendeels al overgedragen aan anderen binnen het team, waardoor hij vooral nog toezicht hield. Maar het hele afgelopen jaar werden de beslissingen eigenlijk al door anderen genomen. Dus in dat opzicht denk ik dat James ons in zeer bekwame handen heeft achtergelaten."

