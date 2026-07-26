Russell is meer dan ‘teleurgesteld’ na een zware F1-GP van Hongarije

George Russell zei dat hij meer dan ‘teleurgesteld’ is, nu de Grand Prix van Hongarije zijn titelkansen in het Formule 1-seizoen 2026 vrijwel teniet heeft gedaan.

De Mercedes- coureur startte als zesde op de Hungaroring, maar eindigde als zevende nadat hij in de eerste ronde naar achteren was gezakt, omdat zijn W17 bij het doven van de lichten last kreeg van een anti-stall.

Dit betekent dat hij nu 59 punten achterstaat op zijn teamgenoot Kimi Antonelli, de leider in het kampioenschap, die in Boedapest als derde eindigde. Er zijn nu 11 van de 2026 races verreden en er staan er nog 12 op het programma.

“Ik ben het punt van teleurstelling nu eigenlijk wel voorbij,” zei Russell, “want als ik teleurgesteld blijf over alles wat er gebeurt, ben ik gewoon elke dag van de week teleurgesteld.

“Dus het is een beetje zo: ik moet positief blijven. Weer zo’n technisch probleem dat de race volledig verpestte, maar het tempo en de positieve punten – het tempo was erg sterk.

“Het team zei dat het net zo sterk was als iedereen daarbuiten, iets wat ik nu al waarschijnlijk twee of drie races, of drie races, niet meer heb meegemaakt. Dus daar haal ik de positieve punten uit, maar ja, het is gewoon ongelooflijk wat er allemaal is gebeurd dit seizoen.”

George Russell, Mercedes Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Wat de zaak nog erger maakt, is dat Russell voor de race van zondag een nieuwe krachtbron had laten monteren, na een waterlek tijdens de kwalificatie, maar “de motor reageerde niet op het gaspedaal”.

Het lag dus buiten zijn macht en werd toegevoegd aan de reeks pech die hem in 2026 achtervolgde, een jaar waarin hij begon als titelfavoriet met de Silver Arrows die de start van het nieuwe reglement domineerden.

Tijdens de derde race in Japan streed hij bijvoorbeeld met Oscar Piastri om de overwinning, totdat een ongelegen safety car Antonelli de overwinning bezorgde, waarna Russell tijdens de vijfde race in Montreal vanuit de leiding moest opgeven vanwege een motorstoring.

Russell moest vervolgens Monaco doorstaan, waar hij weliswaar aanzienlijk achterbleef op het tempo van Antonelli, maar de Brit twee tijdstraffen kreeg die buiten zijn macht lagen, waardoor hij geen punten scoorde.

"De problemen doen zich voor, maar het hele team voelt het ook”, voegde Russell toe. "Ze zijn dus net zo boos als ik over hoe het is verlopen. We moeten naar onszelf kijken en ervoor zorgen dat we niets verkeerds doen dat bijdraagt aan deze fouten.

“Natuurlijk had Oscar vandaag ook zijn eigen problemen [uitgevallen door een versnellingsbakstoring], het is niet alsof wij de enigen zijn, maar het voelt wel alsof het mij aanzienlijk vaker overkomt dan anderen.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren Foto door: Attila Kisbenedek / AFP via Getty Images

“Hopelijk keert het tij. Ik wens niemand pech toe, maar ik heb in mijn hele carrière nog nooit zo’n seizoen meegemaakt, laat staan in mijn F1-carrière.”

Het seizoen is dus niet verlopen zoals de 28-jarige had gehoopt en nu de F1 de zomerstop ingaat, is er nog nooit een coureur kampioen geworden na zo’n grote achterstand bij de pauze.

Toen hem werd gevraagd hoe hij zich kon herstellen van de teleurstelling van de eerste elf races, zei Russell: “Wees niet teleurgesteld over dingen waar je geen controle over hebt. Vandaag was de race totaal verpest.

“Ik heb mijn strategie meteen bij de start goed uitgevoerd. Het tempo was prima. Het resultaat was waardeloos. Maar de dingen die ik wel in de hand had, waren gewoon oké.

“Normaal gesproken heb ik dit jaar niet het gevoel dat ik een pauze nodig heb. Nu heb ik absoluut het gevoel dat ik er een nodig heb.”