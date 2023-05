Russell over ingekorte DRS-zones: "Onze mening is niet gevraagd"

De Grand Prix van Azerbeidzjan stond de afgelopen jaren garant voor het nodige spektakel, maar de editie van 2023 viel wat dat betreft vies tegen. Zowel tijdens de sprintrace als de Grand Prix op zondag hadden de coureurs de grootste moeite om elkaar te passeren. Deels is de verklaring daarvoor te vinden in het feit dat de F1-auto's dit jaar iets meer moeite hebben om elkaar te volgen, maar ook het verkorten van de DRS-zone op het lange rechte stuk van start-finish heeft daar een rol in gespeeld. De coureurs konden hun achtervleugel pas 100 meter later openklappen dan in 2022 nog het geval was.

Doordat inhalen in 2023 sowieso al iets lastiger is dan in 2022, is er onder de coureurs weinig begrip voor dat besluit. "Ik denk dat niemand van ons echt begreep waarom ze werden ingekort. Niemand van ons is erover naar hun mening gevraagd, maar ik denk dat de race in Baku voor zichzelf spreekt. In Baku was de DRS-zone duidelijk te kort", concludeert GPDA-voorzitter George Russell dan ook. "We gaan hier natuurlijk met de FIA en F1 over praten, want we willen kunnen racen. We willen het gevecht aan kunnen gaan, zoals we dat in de go-karts al deden toen aerodynamica geen rol speelde. Dat is de ultieme droom. Ik vind dat onze sport een stap in de goede richting heeft gezet toen deze nieuwe auto's werden geïntroduceerd, maar we moeten het nu naar het volgende niveau brengen."

Ondanks de tegenvallende race in Azerbeidzjan heeft de FIA voor de GP van Miami vastgehouden aan de vooraf al geplande inkorting van twee DRS-zones op het Miami International Autodrome. Toch verwacht Russell geen paniekerige reactie van de autosportbond, ook omdat hij beseft dat er meerdere factoren zijn die een rol spelen in het feit dat inhalen lastiger is geworden. Zo wees Max Verstappen in Baku al naar het wagenconcept en het gewicht van de auto's, terwijl Russell de banden ook als een van de oorzaken ziet. "Uiteindelijk willen we allemaal de spannendste races en op korte termijn zijn er waarschijnlijk enkele eenvoudige manieren om dat te bereiken", zegt Russell.

"Qua bandenslijtage zijn de laatste races allemaal makkelijke eenstoppers geweest. En zodra iedereen voluit pusht, zijn de races minder spannend. Met DRS zijn ze de verkeerde kant opgegaan. Er moet geen paniekerige reactie volgen, maar we hadden het voor de race in Baku allemaal over dit probleem en de race was uiteindelijk ook net zo saai als we allemaal verwachtten. Natuurlijk pushen we Pirelli om goede, consistente banden te leveren. En als de banden moeilijk te managen zijn, vinden de coureurs het niets. Maar in een ideale wereld heb je een heel sterke band die op een gegeven moment sterk dropt qua prestaties. Dat houdt in dat je vaker moet stoppen en dat geeft ons wat andere kansen."

Video: De samenvatting van de Grand Prix van Azerbeidzjan