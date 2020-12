Mercedes onder indruk van hoe Russell met druk omging in Sakhir

Vanwege de coronabesmetting van Lewis Hamilton mocht Russell afgelopen weekend voor het eerst zijn opwachting maken voor het fabrieksteam van Mercedes. In de W11, een voor hem geheel nieuwe auto, presteerde hij uitstekend door de vrijdagse trainingen als snelste af te sluiten, zich op de tweede plek te kwalificeren en vervolgens lang aan de leiding te gaan in de race, voordat geblunder in de pits en een lekke band hem de kans op een zege ontnam. Dat Russell snel was in de kwalificatie, kwam voor Mercedes niet als een verrassing gezien zijn kwalificaties bij Williams. Wel was het team volgens Shovlin onder de indruk van hoe de 21-jarige coureur met de druk omging tijdens de race.

“Als je ziet wat hij in de Williams heeft gedaan, dan weet hij hoe hij snel moet zijn en hoe hij het maximale uit de auto moet halen”, constateerde Shovlin. “Dat vond ik dus niet echt schokkend, we hoopten dat te zien en we waren tevreden met wat we zagen. Het was lastiger te voorspellen hoe hij om zou gaan met de druk, maar dat was heel indrukwekkend. Hij viel de sessie echt aan. Het risico - als je een kans krijgt om te laten zien wat je kan in een snelle auto - is dat het makkelijk fout kan gaan. Het is zo makkelijk om een [verkeerde] blijvende indruk achter te laten. Maar daar dacht hij duidelijk geen seconde aan. Hij viel de sessie aan, had vertrouwen en was gedisciplineerd. Hij pakte iedere run heel methodisch aan. Soms stonden we in het eerste deel van de race met beide coureurs onder druk en hij bleef kalm, dus dat was goed om te zien. Hij is duidelijk een heel goede coureur.”

Mercedes probeerde Russell zo min mogelijk kopzorgen te geven tijdens zijn eerste weekend met het team. “Zo vertelden we hem op donderdagavond nog geen dingen die hij pas op zondagochtend moest weten”, verklaart Shovlin. Een ander deel van het aanpassingsproces kwam voor rekening van de Britse coureur zelf, want hij moest vanzelfsprekend wennen aan de W11. Zo stelt Shovlin dat hij later kon remmen, eerder op het gas kon en meer snelheid mee kon nemen door de bocht dan bij de Williams FW43 het geval is. “Dat moet je leren begrijpen en je hebt meer dan een race nodig om er helemaal achter te komen wat de auto kan doen. Een van de dingen waar zich verbeterde was het begrip hoe laat je kan remmen voor bocht één en hoeveel snelheid je mee kan nemen door de bochten zeven en acht”, legt hij uit. “Dat heeft hij goed gedaan en methodisch aangepakt. Bovendien deed hij dat zonder over de limiet te gaan. Want als je over de limiet gaat, kan dat stevige gevolgen hebben.”

Wat moet Mercedes met George Russell? Die vraag kwam ter sprake in de nieuwste editie van de GPUpdate Podcast, die hieronder te beluisteren is.