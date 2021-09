Russell imponeert en toont lef op slicks: "Ik mik op het podium"

Dat Russell bekend staat als 'Mr. Saturday' mag inmiddels geen verrassing meer heten. Dat hij onder listige omstandigheden ijzersterk voor de dag komt evenmin. Tel beide aspecten bij elkaar en je krijgt een resultaat zoals in Sochi. De jonge Brit durfde als eerste coureur naar slicks te gaan en zag zijn lef worden beloond met P3. Het is al de tweede keer dit jaar dat hij zijn Williams bij de eerste drie op zaterdag weet te plaatsen, een prestatie van formaat.

"Het is eigenlijk krankzinnig. Dit is inderdaad de tweede keer in vier raceweekenden dat ik bij de eerste drie sta. Het team heeft ook weer fantastisch werk geleverd vandaag. We zijn op het juiste moment naar binnen gekomen en hebben de juiste banden gekozen." In dat opzicht is Russell overigens nog ietwat bescheiden. Zo kwam de call om naar slicks te gaan niet van de pitmuur, maar juist van de talentvolle coureur zelf. "Het was wel verraderlijk", duidt Russell op zijn eerste rondjes op slicks. "Er was maar één droge lijn en als je daar ook maar een paar centimeter naast zou komen, dan belandde je al op de natte plekken en was je de auto zo kwijt. In dat opzicht ook petje af voor Lando [Norris] en Carlos [Sainz]."

Naast de best mogelijke reclame voor zichzelf en hele fraaie onboardbeelden levert de kwalificatie van Russell ook een prima uitgangspositie voor de race op. De jonge Brit komt vanaf de tweede startrij en ziet best kansen voor zondag, ondanks dat de op papier snellere Mercedessen achter hem staan. "Ik kijk er in ieder geval enorm naar uit. Op vrijdag was onze race pace met veel brandstof aan boord erg hoopgevend, beter dan in de meeste weekenden van dit jaar. Natuurlijk wordt het een lange race en krijgen we onze handen vol aan de Mercedes-coureurs achter ons, maar goed: op de rechte stukken zijn we ook best snel. Ik mik op het podium, we hebben niets te verliezen." In dat geval zou het voor Russell zijn tweede podiumstek in de Formule 1 worden, aangezien hij in Spa al tweede werd in de kortste F1-race ooit.