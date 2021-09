Russell geen tweede viool bij Mercedes: "Zelfde kansen als Hamilton"

Het slechtst bewaarde geheim in de Formule 1-paddock mocht deze week dan eindelijk in de openbaarheid: George Russell stapt in bij Mercedes. Toto Wolff kon eigenlijk niet langer om hem heen en in de Formule 1-wereld zijn er maar weinigen die Russell zo'n kans bij een topteam misgunnen. Cruciale vraag luidt wat die overstap precies inhoudt. Mag Russell bijvoorbeeld voor eigen kans gaan of wordt verwacht dat hij op gezette tijden plaatsmaakt voor Hamilton, zoals Valtteri Bottas dat in de voorbije jaren ook veelvuldig heeft gedaan?

"Ik sta absoluut op gelijke voet [met Lewis]. Dat heeft Mercedes mij heel duidelijk gemaakt", laat Russell vanuit Monza aan onder meer Motorsport.com weten. "Ik denk ook dat Mercedes in dat opzicht altijd respectvol is geweest. Ze hebben coureurs steeds de best mogelijke kansen gegeven." Het betekent dat concreet dat Russell voor zijn eigen titelkansen mag rijden als de 2022-auto daar goed genoeg voor blijkt. "Ik geloof natuurlijk in mezelf en heb ook veel ambitie. Tegelijkertijd weet ik hoe moeilijk dit gaat worden. Ik neem het op tegen een zevenvoudig wereldkampioen en in mijn optiek tegen de beste coureur aller tijden. Ik denk vooral dat ik met deze promotie één van de beste posities krijg om van hem te leren. Deze stap naar Mercedes zie ik als een project voor de lange termijn, waarbij ik volgend jaar vooral veel kan leren."

Russell rekent niet op het 'Rosberg-scenario'

Desondanks valt niet uit te sluiten dat het leerproces erg snel gaat bij Russell en dat hij Hamilton volgend jaar al het vuur na aan de schenen kan leggen. In dat geval dreigt een interne strijd zoals met Nico Rosberg het geval was en dreigt dus ook een situatie waarin Wolff weer als crisismanager moet fungeren. "Nou, ik moet zeggen: Mercedes heeft ervaring met een slechte dynamiek in het team en ze hebben ons heel duidelijk gemaakt dat ze niet nog een keer zoiets willen meemaken", reageert Russell, die overigens al felicitaties van Hamilton heeft ontvangen.

"Persoonlijk wil ik dat ook niet. Ik vind het juist belangrijk dat teamgenoten samenwerken en het team vooruit helpen. Dat is ook hard nodig, omdat we volgend jaar met een nieuw reglement zitten en helemaal niet weten wie de snelste auto zal hebben. Bovendien zijn Lewis en ik op compleet verschillende punten in onze carrières", vervolgt de man met één podiumnotering achter zijn naam. "Ik heb enorm veel respect voor Lewis. Dat ik veel jonger ben en in mijn karttijd echt tegen hem opkeek, helpt volgens mij ook in de onderlinge dynamiek. Bovendien heb ik in het verleden vaker een spannende strijd met teamgenoten gehad. Ik weet zeker dat we hard met elkaar zullen vechten, maar wel respectvol", zo besluit Russell.

Video: De donderdag in Monza besproken in een nieuwe F1-update