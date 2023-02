Russell: “Ik ben klaar om voor het F1-kampioenschap te vechten”

George Russell verruilde hekkensluiter Williams voor Mercedes in 2022 en hoopte daar meteen voor grote successen te vechten. Dat viel tegen. De Mercedes W13 bleek een moeilijke wagen die behoorlijk geteisterd werd door porpoising en bouncing. Het duurde lang voordat men in Brackley wist wat er aan de auto moest veranderen om meer snelheid te hebben en tegen die tijd was het al te laat voor een serieuze titelcampagne. In de laatste fase van het seizoen kwam Mercedes sterker voor de dag met de Grand Prix van Brazilië als hoogtepunt. Russell won daar de sprintrace en de Grand Prix op zondag.

Toch zou hij daar voor aanvang van het seizoen niet voor getekend hebben, geeft hij in een interview met Auto, Motor und Sport toe. “Als je me dat voor het seizoen aangeboden had, had ik ervoor bedankt”, zegt Russell. “Mijn doelen en ambities zijn veel groter dan wat we in 2022 bereikt hebben en dat geldt ook voor dit team. Ik geloof in dit team en in mezelf. Als je kampioen wilt worden, moet je tien of meer races kunnen winnen in een seizoen.” Russell ontkent overigens dat hij teleurgesteld was. “We moesten het doen met de auto die we hadden en daar hebben we alles uitgehaald. Ik denk dat we dat heel goed gedaan hebben om te maximaliseren. We kwamen in beide kampioenschappen heel dicht bij de tweede plek. Misschien hadden de resultaten van twee races, bijvoorbeeld in Singapore of Silverstone, het kunnen veranderen. Dan hadden we tweede kunnen worden bij de coureurs. Gezien het feit dat onze auto soms wel een seconde te langzaam was, is dat heel indrukwekkend.”

Mercedes voldeed ten opzichte van eerdere jaren niet aan de verwachtingen in 2022. Gevraagd of dat voor nieuwkomer Russell een welkome verandering was, zegt hij: “Je moet het positieve eruit halen. Ik ga niet zeggen dat dit het jaar was dat ik graag wilde, ik kan hier zitten en zeggen dat ik als persoon en coureur gegroeid ben. Als ik voor het kampioenschap had gevochten, was ik ook gegroeid als coureur en persoon. Ik ben tevreden met hoe de ontwikkeling gegaan is als coureur, maar als de auto een seconde sneller of langzamer was, had ik die groei ook doorgemaakt. Ik ben klaar om te vechten voor het kampioenschap.”

Mercedes onthult aanstaande woensdag de nieuwe wagen met een teampresentatie en shakedown op Silverstone.