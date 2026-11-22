Formule 1 GP van Las Vegas

George Russell: “Ik heb er geen spijt van” na crash in strijd om P2 in Las Vegas GP

George Russell zegt "Ik heb er geen spijt van" na het raken van de muur in Turn 5 in ronde 48 terwijl hij in Las Vegas vocht om de tweede plaats

Rahaan Mazumder Ronald Vording

Gepubliceerd: 22 nov 2026, 10:05

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George Russell, Mercedes

Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

George Russell had op safe kunnen spelen en de Grand Prix van Las Vegas 2026 met een podium kunnen verlaten. In plaats daarvan waagde de Mercedes-coureur laat in de race een aanval op de tweede plaats, waarna hij zowel zijn kans op de zege als zijn marge in het kampioenschap in de muur bij bocht 5 zag verdwijnen.

Russell reed in ronde 48 van 50 als derde achter leider Max Verstappen en teamgenoot Kimi Antonelli, maar blokkeerde zijn remmen toen hij Antonelli richting bocht 5 wilde passeren. Zijn W17 gleed met de neus eerst de muur in, waardoor hij achteruit terug de baan op moest. Bij de zwart-wit geblokte vlag was hij teruggevallen naar de negende plaats, op 13.192 seconden van Verstappen.

Toch wilde Russell zijn poging om voor de zege te gaan niet ter discussie stellen.

"Ik wist dat ik als tweede de laatste paar ronden in moest gaan als ik de race wilde winnen", zei Russell. "Kimi had de overtake-modus niet en ik ging voor een manoeuvre met veel risico. Daar heb ik de prijs voor betaald, maar ik heb er geen spijt van. Natuurlijk baal ik ervan, maar ik had ook behoudend kunnen rijden en dan was ik derde geworden."

De fout leverde meteen hoongelach van Verstappen op, slechts een dag na hun verhitte clash in VT3. De Red Bull-coureur lachte over de boordradio: "Haha, goed gedaan. Mijn god." Later kreeg Antonelli laat in de race te maken met minder energievrijgave, waardoor McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri hem konden passeren voor de tweede en derde plaats. Verstappen had daardoor vrij baan voor zijn derde zege in Las Vegas.

Met slechts twee punten deed Russell zichzelf flink tekort in de strijd om de tweede plaats in het kampioenschap. Verstappen sprong naar 304 punten, 40 meer dan Russell (264), terwijl er op de reguliere raceweekenden in Qatar en Abu Dhabi nog maar 50 punten te verdienen zijn. Ferrari-coureur Lewis Hamilton (267) schoof op naar de derde plaats en Norris kwam met 264 punten op gelijke hoogte met Russell.

George Russell, Mercedes

Photo by: Manuel Eletto

“Gaandeweg leren” in een wild slipstreamgevecht

Russells late gok was het sluitstuk van een hectische tactische puzzel over 50 ronden, bepaald door de regels voor energievrijgave in de Formule 1 van 2026. Die zorgden voor voortdurende positiewisselingen aan kop tussen Verstappen, Russell, Antonelli en Norris.

"Het was interessant. Misschien was de halve race het leukst. Daarna werd het op een gegeven moment wat vermoeiend, omdat het echt onmogelijk was om weg te komen", zei Russell.

"Ik had het gevoel dat ik in een heel goede deployment-modus zat om Verstappen in te halen en vóór de startlijn te zitten. Kimi haalde in, maar Max was al voor de lijn weer aan het terugpakken", vervolgde hij. "Daardoor was ik in de middensector heel kwetsbaar en daarom verloor ik wat posities. Ik zakte terug naar P5, moest daarna mijn strat mode aanpassen en dat hielp me weer naar voren. Richting de laatste ronde dacht ik dat ik terug kon naar wat ik eerder had om te proberen de race te winnen. Het was zwaar."

Op de vraag hoe coureurs de extra snelheid op het rechte stuk afwegen tegen de kwetsbaarheid later in de ronde, gaf Russell toe dat daar geen draaiboek voor was. "Het was eigenlijk gewoon gaandeweg leren", zei hij. "Het was heel vreemd. De snelheidsverschillen op het rechte stuk waren enorm. Ik won 1,3 seconden op Max op het rechte stuk. Dat was bizar. Rare race."

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- Het Motorsport.com-team

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